Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Music box: самые печальные песни о расставании

Music box: самые печальные песни о расставании
16:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости культуры: Композиции для тех, кто знает, что такое боль расставания.

Печаль, слезы, боль... Эти песни прекрасно раскроют то состояние, когда двое возлюбленных перестают быть одним целым и становятся абсолютно чужими людьми.

Bruno Mars - Talking To The Moon

Daughter - Landfill

Jeff Buckley- Lover, You Should've Come Over

Adele - Skyfall

Sam Smith - I'm Not The Only One

Tyler Ward - How to Lose a Girl

James Arthur - Impossible

Justin Timberlake - Cry Me A River

Billie Eilish - When The Party's Over

A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something

Toni Braxton - Un-Break My Heart

Rihanna - Unfaithful

3 Doors Down - Here Without You

Christina Perri - Jar of Hearts

No Doubt - Don't Speak

Приятного прослушивания!
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Песни, Подборка, Плейлист, Music box, Подборка музыки, Самые печальные песни о расставании.
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