Music box: самые печальные песни о расставании

Новости культуры: Композиции для тех, кто знает, что такое боль расставания.

Печаль, слезы, боль... Эти песни прекрасно раскроют то состояние, когда двое возлюбленных перестают быть одним целым и становятся абсолютно чужими людьми.

Bruno Mars - Talking To The Moon

Daughter - Landfill

Jeff Buckley- Lover, You Should've Come Over

Adele - Skyfall

Sam Smith - I'm Not The Only One

Tyler Ward - How to Lose a Girl

James Arthur - Impossible

Justin Timberlake - Cry Me A River

Billie Eilish - When The Party's Over

A Great Big World & Christina Aguilera - Say Something

Toni Braxton - Un-Break My Heart

Rihanna - Unfaithful

3 Doors Down - Here Without You

Christina Perri - Jar of Hearts

No Doubt - Don't Speak