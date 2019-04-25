Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст за последние полгода устроил немало выступлений во время церковных служб, на которые приходят знаменитости. Нестандартные концерты вдохновили мужа Ким Кардашян на открытие собственного храма.
Стало известно, что рэперу понравилось петь на воскресных службах в церкви, поэтому он решил открыть собственный храм.
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COACHELLA 2019. Sunday Service was so special to experience here at Coachella especially for my first time here! Kanye started Sunday Service for healing for himself and his close friends and family. He had this vision of starting a church for few years and it was magical seeing everyone else get to experience it. I’m so proud of you babe for doing exactly whats in your heart. The choir and band work so hard and have so much fun! It’s so inspiring to watch. Thank you to everyone who woke up early to spend Easter Sunday with us. It’s a memory we will cherish forever. @JimJoe @LiamMacRae
Стоит отметить, что жена певца Ким Кардашян вместе с их детьми также посещает службы, на которых он выступает. После появления на одной из служб звезду раскритиковали за слишком взрослый внешний вид их 5-летней дочери Норт, однако похвалили за зажигательные танцы, которые она показала во время выступления Канье Уэста.
Именно поэтому в ближайшее время Вест собирается открыть церковь. Он также очень хочет, чтобы его дети были набожными людьми, – сказал в комментарии для издания инсайдер.
Также в источнике отмечается, что ключевым моментом в принятии такого решения стало выступление Канье Уэста на фестивале Coachella-2019, где он исполнил песню с христианским мотивом и рядом со сценой собралось более 50 тысяч человек.