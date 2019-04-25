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Четверг, 25.04.2019
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Канье Уэст решил открыть собственную церковь
Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Канье Уэст решил открыть собственную церковь

Канье Уэст решил открыть собственную церковь
11:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Он очень религиозный человек и хочет делиться знаниями с людьми более регулярно, а не только в воскресенье.

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст за последние полгода устроил немало выступлений во время церковных служб, на которые приходят знаменитости. Нестандартные концерты вдохновили мужа Ким Кардашян на открытие собственного храма.

Стало известно, что рэперу понравилось петь на воскресных службах в церкви, поэтому он решил открыть собственный храм. 

Стоит отметить, что жена певца Ким Кардашян вместе с их детьми также посещает службы, на которых он выступает. После появления на одной из служб звезду раскритиковали за слишком взрослый внешний вид их 5-летней дочери Норт, однако похвалили за зажигательные танцы, которые она показала во время выступления Канье Уэста. 

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Именно поэтому в ближайшее время Вест собирается открыть церковь. Он также очень хочет, чтобы его дети были набожными людьми, – сказал в комментарии для издания инсайдер.

Также в источнике отмечается, что ключевым моментом в принятии такого решения стало выступление Канье Уэста на фестивале Coachella-2019, где он исполнил песню с христианским мотивом и рядом со сценой собралось более 50 тысяч человек.

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Все по теме:

Музыка, Канье Уэст, Рэп, Рэпер, Знаменитости, Храм, Песни, Артист, Певец.
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