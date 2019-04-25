Atlas Weekend 2019: Победительница Евровидения-2018 выступит на фестивале

Новости культуры: Израильтянка Netta станет одной из участниц фестиваля Atlas Weekend 2019, сообщили организаторы.

Израильтянка Netta станет одной из участниц фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится в июле в Киеве.

Победительница международного песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай (Netta), благодаря победе которой конкурс в этом году пройдет в Израиле, выступит в Киеве.

Нетта Барзилай занимается пением с самого детства, закончила школу с музыкальным уклоном и престижное музыкальное училище Римон (факультет электронных инструментов).

Работала инструктором в профессиональном лагере для начинающих музыкантов, была солисткой ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛа, резидентом музыкального клуба Bar Giora и руководителем еженедельных блюзовых вечеров. В 2016 году Нетта создала собственную музыкальную группу Эксперимент и гастролировала по городам Израиля.