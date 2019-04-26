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Группа Rammstein выпустила новый видеоклип на песню "Radio"

Группа Rammstein выпустила новый видеоклип на песню "Radio"
13:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Композиция войдет в будущий альбом коллектива, который обещают презентовать в мае этого года.

После скандального выхода песни и видеоклипа Deutschland фанаты дождались не менее эффектного выпуска новой видеоработы – нового хита Radio. 

Новый видеоролик появился на YouTube-канале группы сегодня, 26 апреля, и его уже успели просмотреть почти полмиллиона раз. Что интересно, комментарии к этому клипу выключены, возможно, во избежание очередных спекуляций и обвинений музыкантов. 

Речь идет о недавнем выходе клипа Deutschland, где музыканты создали целое театральное шоу об истории Германии XX века, на финальных кадрах которого появились жертвы Холокоста. Этот видеоролик, прежде всего, негативно восприняли еврейские общины в Германии, а также многие фанаты, которые считали, что группа Rammstein использует трагедию еврейского народа в собственных коммерческих целях. 

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Впрочем, премьера нового хита все же состоялась накануне вечером, где ее включили на нескольких радиостанциях в Германии. Также кадры без звука были показаны в виде проекции на стене здания универмага, расположенного в Берлине.

Стоит добавить, что музыканты Rammstein продолжают выпускать фрагменты новых песен из будущего альбома. Так были уже представлены песни Deutschland, Radio и Zeig Dich, Auslander, Puppe и Sex и Was Ich Liebe, Diamant, Weit Weg, Tattoo и Hallomann. Что интересно, в видеотизере еще неизвестной песни музыканты показали декоммунизованную площадь Херсона. В общем, премьера нового альбома запланирована на 17 мая 2019 года и он станет первым за последние 10 лет творчества коллектива.

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Музыка, Песни, Радио, Клипы, Новинки Музыки, Новые клипы, Группа Rammstein.
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