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Четверг, 25.04.2019
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Новый клип на песню "Medellín" от провокационной Мадонны (Видео)

Новый клип на песню "Medellín" от провокационной Мадонны (Видео)
20:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.r Фото: Instagram

Новости культуры: Несколько лет поклонники ждали возвращения Мадонны с музыкальным альбомом и запоминающимися треками.

На прошлой неделе певица представила фанатам новую композицию под названием Medellín, а теперь на YouTube-канале звезды появился музыкальный клип к этой песне. Семиминутный ролик больше напоминает короткометражный фильм, в котором есть откровения с богом, танцы и колумбийский певец Малум.

60-летняя Мадонна не изменяет себе: её новый трек ритмичный, образ эпатажный, а танцы откровенные. Певица объединилась с 25-летним исполнителем Малумом, который поёт в жанре реггетон и известен песней El Perdedor. Танцевальный клип начинается с минутной молитвы: "Боже, как я могу доверять кому-то после стольких лет разочарований и предательств? Как я могу не желать сбежать и исчезнуть? Я никогда не буду той, кем ожидает видеть меня общество".

Публика как раз и ожидала увидеть от Мадонны подобный видеоролик. Звезда в повязке на глазу примерила разные образы: от танцовщицы и наездницы до невесты в ковбойской шляпе.

Новинка от NK: Украинская певица выпустила божественный клип (Видео)

Трек Medellín является лид-синглом к 14-му студийному альбому певицы - Madame X. Релиз альбома намечен на 14 июня этого года. А до этого, в мае, она отправится в Тель-Авив, чтобы исполнить свою новую песню на сцене "Евровидения".

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Мадонна, Новый клип, Новая песня Medellín.
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