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Группа ANNA MARIA представят Украину на "Новой волне"

Группа ANNA MARIA представят Украину на "Новой волне"
17:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Дуэт ANNA MARIA, который оскандалился во время Национального отбора на Евровидение-2019, все-таки представит Украину на вокальном конкурсе.

После скандального интервью, в котором ANNA MARIA не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", поддержка их дуэта от зрителей резко угасла, а в сети активизировалось немало хейтеров. Однако из-за такого фиаско певицы решили не отказываться от конкурсов.

Как сообщает "КП в Украине", они выйдут под желто-голубым флагом на сцену "Новой волны". По словам Анны и Марии Опанасюк, после Нацотбора их представители подали много заявок на конкурсы. В конце концов в Москве девушки прошли отбор на "Новую волну", которая с 24 до 29 августа 2019 года пройдет в Сочи.

Чтобы опередить гневные комментарии, ANNA MARIA заверили, что конкурс является не российским, а международным. Кроме этого, известные крымчанки признались, что такое решение они приняли, вспомнив совет Андрея Данилко.

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"К критике мы относимся очень спокойно. Совсем недавно мы общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: "Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!". И он прав в этом. Мы благодарны за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса всем, кто готов воспринимать и слушать", – пояснили ANNA MARIA.

Кроме сестер Опанасюк, на "Новой волне" от Украины выступит еще один вокалист – Тарас Присяжнюк. Блог певца переполнен кадрами с российскими звездами, а он охотно хвастается сотрудничеством с ними.

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Скандал, Новая волна, Вокальный конкурс, ANNA MARIA, Сестры Опанасюк.
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