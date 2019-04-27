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Почти 75 миллионов просмотров: Тейлор Свифт вызвала ажиотаж новой песней (Видео)

Почти 75 миллионов просмотров: Тейлор Свифт вызвала ажиотаж новой песней (Видео)
20:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Американская певица Тейлор Свифт может похвастаться большими достижениями.

Недавно артистка попала в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а на днях подтвердила это звание невероятным успехом своего клипа.

Тейлор Свифт записала совместную песню с популярным поп-певцом Брендоном Ури, который является участником группы Panic! At The Disco. Всего день назад артисты презентовали эффектный клип под названием Me!, который стремительно покорил сеть. За 8 часов ролик посмотрело более 25 миллионов меломанов, а сейчас этот показатель превышает 74 миллиона.

Режиссером нового клипа стал Дэйв Мейерс, ранее сотрудничавший с Бритни Спирс, Ламар и другими американскими артистами. Для Тейлор Свифт и Брэндона Ури художник выбрал форму яркого мюзикла, в котором показал историю двух влюбленных.

"ME! – это трек об индивидуальности каждого. Я думаю, что с поп-песней у нас есть возможность создать мелодию, которая остается в головах людей, и я хочу, чтобы именно эта композиция была такой, чтобы она заставляла всех чувствовать лучше", – рассказала Тейлор Свифт.

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Пожалуй, немалое внимание сторонников Тейлор Свифт было вызвано тем, что трек Me! является первой композицией певицы, которую она выпустила после альбома Reputation. Сейчас артистка записывает новую пластинку, в которую и войдет совместная песня с Брэндоном Ури.

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Премьера, Клип, Тейлор Свифт, Песня, Певица, Американская певица, Трек.
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