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Просто идиллия: Влад Топалов разместил постельное видео с Региной Тодоренко

Просто идиллия: Влад Топалов разместил постельное видео с Региной Тодоренко
18:03 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Это стало полной неожиданностью для поклонников звездной пары.

На днях 33-летний отец семейства Топаловых-Тодоренко опубликовал в своем Instagram видео, на котором он с Региной лежит в постели. Помимо их двух, в кадре появился пятимесячный Майкл, первенец супругов.

"Дети — цветы жизни! Собери букет и подари бабушке! Вот такое у меня сегодня настроение утром!" — написал в подписи к публикации Влад.

 Влад Топалов показал милое фото с сыном

Видео получилось очень трогательным и искренним, что не могли не заметить поклонники знаменитости: "Какие же милые, дай бог вам здоровья и терпения в воспитании сына", "просто идиллия", "красивая семейка, только Регина невыспанная совсем", "Родные, любящие, счастливые! Приятно смотреть на вашу семью", "Милые, только когда уже лицо сына покажете? Не терпится посмотреть".

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Ведущая, Певица, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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