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Влад Топалов показал милое фото с сыном

Влад Топалов показал милое фото с сыном
13:18 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Экс-солист группы Smash!! Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко совсем недавно впервые стали родителями.

Муж Регины Тодоренко Влад Топалов сильно поправился после рождения сына и не стесняется этого. Скандальные фото разлетелись по Сети.

С появлением сына Миши у пары прибавилось забот. Им пришлось существенно изменить свой рабочий график, чтобы иметь возможность заниматься воспитанием малыша. Очевидно, личного времени у супругов практически не осталась, так как новые фото Топалова шокировали его поклонников. Все подробности далее в материале. 

На днях Влад Топалов опубликовал провокационный снимок, на котором показал свой "семейный" животик. Артист очень поправился после родов Тодоренко и не стесняется этого.

"Да, я сильно жирный стал! И не стесняюсь этого! Ниче, сбросим! Главное — здоровым всем быть! Всех люблю и обнимаю крепко!" — делится музыкант. 

"Доктор Комаровский": Регина Тодоренко запускает новое шоу

Поклонники поспешили успокоить Топалова и засыпали его комплиментами. Лишние килограммы списали на "стресс" после рождения сына.

"Когда рождается малыш не "жирным" становится только мама)))))", "Любимые складочки для жены у мужа и сыночка", "Не жирный,а семейный!", "Сейчас мужчины после родов толстеют))) стресс, наверное", — пишут в комментариях.

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Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко.
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