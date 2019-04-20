"Доктор Комаровский": Регина Тодоренко запускает новое шоу

Новости шоу бизнеса: Телеведущая Регина Тодоренко запускает новый проект, в котором будет искать ответы на вопросы, волнующие всех мам.

Знаменитая украинская телепутешественница Регина Тодоренко, которая недавно впервые стала мамой, запускает новый проект. Журналистка планирует снимать программу о воспитании и здоровье детей. Шоу будет выходит на российском телеканале "Пятница!".

Радостной новостью Тодоренко поделилась на своей официальной странице в Instagram.

"С самого первого дня появления моего малыша на свет, я только и делаю, что задаю вопросы. Ведь если к рождению малыша я была готова, мне было понятно, как сидеть во время родов, как лежать, то потом я поняла, что нет справочника, как дальше жить! В голове моей творилась настоящая каша. И когда я увидела, что эти вопросы волнуют не только меня, но еще других молодых мам, и тех, кто готовится ими стать, я поняла, что пора начинать разбираться во всех этих вопросах вместе. Так и получилось шоу "Регина+1"", - призналась звезда.

Кроме того, Регина кратко описала концепцию нового проекта:

"Теперь вместо того, чтобы часами искать в Интернете ответы на все интересующие молодых мам вопросы, мы зададим их профессиональным врачам, психологам и диетологам, которые научат нас лучше понимать чего же хотят наши дети и как их правильно воспитать".