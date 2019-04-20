"Золота дзиґа-2019": Лилия Ребрик вышла на красную дорожку в шикарном образе

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Лилия Ребрик появилась на светском мероприятии в соблазнительном наряде.

Вечером в пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения украинской премии "Золота дзиґа-2019". На красной дорожке появилось множество звезд, среди которых оказалась телеведущая Лилия Ребрик с супругом, танцором Андреем Диким.

Яркими фотографиями с мероприятия знаменитая артистка поделилась на официальной странице в Instagram.

"На кинопремии Золота дзиґа. #украинскоекино Андрей Дикий. Спасибо за мой роскошный look", – написала Ребрик.

"Загляденье!!! Вы о-о-очень красивая пара, всего вам самого наилучшего. Лилечка, а Вы вообще горячая женщина! Такое платье чудесное, что просто с ума сойти. Идеальная женщина", "Очень гармоничная, красивая, экстравагантная пара. Светитесь счастьем. Вот хотелось бы, чтобы каждая женщина нашла такого хорошего мужчину и была счастлива", "Украинские Брэд Питт и Джоли!!! Такие же красивые, но гораздо более любящие и открытые! Самая красивая пара страны!" – комментируют поклонники.