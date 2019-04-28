Певица FKA Twigs сняла свой клип на песню Cellophane в Киеве (Видео)

Новости культуры: Танцовщица и вокалистка FKA Twigs представила свое видео на песню Cellophane.

Интересно, что клип снимал украинский продакшн Radioaktive Film, также создавал видео MØ и Coldplay. Съемки прошли в киевском павильоне еще в декабре 2018 года. А художником-постановщиком выступил Владимир Радлинский.

Конкретно видео завораживает не только элементами pole dance в исполнении невероятной FKA Twigs, но и яркой компьютерной графикой и даже мистическими актрисами.

"На декорацию для первой сцены видео потратили 500 метров ткани. А пилон привезли из Лондона, хотя впоследствии использовали украинский - он оказался лучше", - рассказывает Катя Галицкая, которая работает исполнительной продюсером Radioaktive Film.

Также было использовано 432 килограмма красной глины для создания пещеры, которая попала в последние кадры видео. Еще была разработана специальная система обогрева внутри этой декорации, чтобы раздетая певица не замерзла во время съемок.