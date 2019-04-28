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Певица FKA Twigs сняла свой клип на песню Cellophane в Киеве (Видео)

Певица FKA Twigs сняла свой клип на песню Cellophane в Киеве (Видео)
09:54 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости культуры: Танцовщица и вокалистка FKA Twigs представила свое видео на песню Cellophane.

Интересно, что клип снимал украинский продакшн Radioaktive Film, также создавал видео MØ и Coldplay. Съемки прошли в киевском павильоне еще в декабре 2018 года. А художником-постановщиком выступил Владимир Радлинский.

Конкретно видео завораживает не только элементами pole dance в исполнении невероятной FKA Twigs, но и яркой компьютерной графикой и даже мистическими актрисами.

"На декорацию для первой сцены видео потратили 500 метров ткани. А пилон привезли из Лондона, хотя впоследствии использовали украинский - он оказался лучше", - рассказывает Катя Галицкая, которая работает исполнительной продюсером Radioaktive Film.

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Также было использовано 432 килограмма красной глины для создания пещеры, которая попала в последние кадры видео. Еще была разработана специальная система обогрева внутри этой декорации, чтобы раздетая певица не замерзла во время съемок.

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Новый клип, FKA Twigs, Музыкальное видео, Съемки в Киеве.
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