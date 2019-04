Music box: топ лучших песен для тренировок

Новости культуры: Здесь собрана лучшая музыка для проведения тренировки.

Данные песни максимально стимулируют организм заниматься самоусовершенствованием.

Avicii - Without You

Ofenbach - Be Mine

Klingande - By The River

Robin Schulz - Sugar (feat Francesco Yates)

Rudimental - Waiting All Night ft. Ella Eyre

Disclosure - You and Me (Flume Remix)

Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) ft. Beyoncé, Arrow Benjamin

LSD - Genius ft. Sia, Diplo, Labrinth

Mark Ronson feat. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart

The Chainsmokers - Side Effects ft. Emily Warren

Приятного прослушивания!