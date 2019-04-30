Умерла известная украинская певица Даниила Байко

Женщина была известная в 50-70 годах, как участница музыкального трио "Сестры Байко".
Даниила Байко родилась 20 августа 1929 года. Будучи студенткой Львовского музыкально-педагогического училища, создала с сестрами Марией и Ниной трио сестер Байко. Основу репертуара коллектива составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика.
В понедельник, 29 апреля, прошла церемония прощания с Байко в Церкви Климентия Шептицкого, а похороны состоятся сегодня, 30 апреля. Поклонники знаменитой певицы, которые отмечают, что она была настоящей гордостью Украины, с трудом переживают утрату и пишут сообщения друзьям и родственникам Даниилы Байко в социальных сетях.
За исполнение народных лемковских песен на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году трио из Львова наградили золотой медалью и дипломом I степени. В 1976 году "Сестры Байко" получили Шевченковскую премию.
Основу репертуара трио "Сестры Байко" составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика и др.
"Сестры Байко" были популярны на протяжении 30 лет. Они гастролировали в Чехословакии, Германии, Бельгии, Канаде и США.