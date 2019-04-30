Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде
Костюк сыграет на турнире WTA в Мадриде
Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод
Приметы и обряды на 30 апреля – Зосим Пчеловод

Умерла известная украинская певица Даниила Байко

Умерла известная украинская певица Даниила Байко
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Умерла 90-летняя украинская певица Даниила Байко в пятницу, 26 апреля, во Львове.

Женщина была известная в 50-70 годах, как участница музыкального трио "Сестры Байко".

Даниила Байко родилась 20 августа 1929 года. Будучи студенткой Львовского музыкально-педагогического училища, создала с сестрами Марией и Ниной трио сестер Байко. Основу репертуара коллектива составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика.

В понедельник, 29 апреля, прошла церемония прощания с Байко в Церкви Климентия Шептицкого, а похороны состоятся сегодня, 30 апреля. Поклонники знаменитой певицы, которые отмечают, что она была настоящей гордостью Украины, с трудом переживают утрату и пишут сообщения друзьям и родственникам Даниилы Байко в социальных сетях. 

За исполнение народных лемковских песен на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году трио из Львова наградили золотой медалью и дипломом I степени. В 1976 году "Сестры Байко" получили Шевченковскую премию.

Мику Джаггеру сделали операцию на сердце

Основу репертуара трио "Сестры Байко" составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика и др.

"Сестры Байко" были популярны на протяжении 30 лет. Они гастролировали в Чехословакии, Германии, Бельгии, Канаде и США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Альманах, Альманах-2019, Сестры Байко, Даниила Байко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
02 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
03 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
04 Это не ваше дело: Саакашвили резко ответил Путину на призыв к Зеленскому
05 Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, много пострадавших
В России автобус с украинцами столкнулся с грузовиком
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь