Умерла известная украинская певица Даниила Байко

Новости культуры: Умерла 90-летняя украинская певица Даниила Байко в пятницу, 26 апреля, во Львове.

Женщина была известная в 50-70 годах, как участница музыкального трио "Сестры Байко".

Даниила Байко родилась 20 августа 1929 года. Будучи студенткой Львовского музыкально-педагогического училища, создала с сестрами Марией и Ниной трио сестер Байко. Основу репертуара коллектива составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика.

В понедельник, 29 апреля, прошла церемония прощания с Байко в Церкви Климентия Шептицкого, а похороны состоятся сегодня, 30 апреля. Поклонники знаменитой певицы, которые отмечают, что она была настоящей гордостью Украины, с трудом переживают утрату и пишут сообщения друзьям и родственникам Даниилы Байко в социальных сетях.

За исполнение народных лемковских песен на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году трио из Львова наградили золотой медалью и дипломом I степени. В 1976 году "Сестры Байко" получили Шевченковскую премию.

Основу репертуара трио "Сестры Байко" составляли лемковские песни и произведения известных украинских композиторов, включая, Станислава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика и др.

"Сестры Байко" были популярны на протяжении 30 лет. Они гастролировали в Чехословакии, Германии, Бельгии, Канаде и США.