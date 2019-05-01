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Среда, 01.05.2019
Интересные факты из жизни легендарного Мика Джаггера
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Интересные факты из жизни легендарного Мика Джаггера

Рокер родился 26 июля 1943 года в английском городке Дартфорд (Dartford), и оказывается, юный Майкл Филлип Джаггер когда-то стремился стать политиком, а еще его узнаваемый стиль движений появился отчасти благодаря балетным классам. Вне всяких сомнений Джаггеру удалось сделать то, о чем большинство людей и не мечтает. Он купил себе особняк на частном острове, позвал Анджелину Джоли на свидание и даже ударил лошадь по морде. Неудивительно, что в 75 лет этот балагур все еще полон сил!
bugaga.ru
Фото: Instagram
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