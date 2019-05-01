Скачать
Среда, 01.05.2019
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель

Участника Евровидения-2019 половили на жульничестве

Участника Евровидения-2019 половили на жульничестве
13:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Один из фаворитов Евровидения-2019 Дункан Лоуренс попал в громкий скандал, который грозит ему дисквалификацией.

Видимо, Евровидение-2019 станет одним из самых скандальных в истории конкурса. Ранее организаторы выбрали спорную территорию для проведения шоу, а многие артисты объявили бойкот проекту.

После презентации конкурсной песни "Arcade" 25-летний Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир. Представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей. И, как оказалось, артист может и не выйти на сцену вокального конкурса. 

На днях в сети нашли ролик, в котором Дункан Лоуренс исполняет конкурсную песню в 2017 году. Видео длится 29 минут, а выступление нидерландца включает 5 треков, первый из которых – "Arcade". Таким образом певец нарушает главное условие Евровидения, согласно которому трек не должен публиковаться до сентября 2018 года. Поэтому фавориту шоу грозит дисквалификация.

Представит Украину: Верка Сердючка едет на Евровидение-2019

Сейчас представители Евровидения-2019 не комментируют громкий скандал, который взбудоражил сеть. Одновременно в СМИ подозревают, что резонанс может не иметь продолжения, ведь сначала ролик имел всего 500 просмотров, поэтому не повлияет на рейтинг Дункана Лоуренса на конкурсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нидерланды, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песенный конкурс, Евровидение 2019, Дункан Лоуренс, Участники Евровидение 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь