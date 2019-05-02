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Евровидение-2019: прогнозы букмекеров пророчат победу Нидерландам

Евровидение-2019: прогнозы букмекеров пророчат победу Нидерландам
20:12 Чт, 2 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Букмекеры продолжают делать свои прогнозы и ставки на победителя Евровидения-2019.

С момента последних ставок Украина исчезла из рейтинговой таблицы, поскольку из-за скандала на отборе Евровидения вынуждена была отказаться от конкурса в Израиле. Следовательно, позиция трех стран несколько изменилась и теперь представителю Нидерландов пророчат первое место.

64-й международный песенный конкурс Евровидение-2019 состоится в Израиле, в Тель-Авиве. Полуфинал певческого шоу состоится 14 мая, второй полуфинал –16 мая, а финал конкурса, в ходе которого определят победителя, проведут 18 мая.

После громкого скандала с MARUV, которая победила в Нацотборе Евровидения-2019, Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение отказаться от участия в главном конкурсе в Израиле. Поэтому позиция Украины в рейтинговой таблице исчезла. Ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, а после победы на отборе MARUV Украина поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.

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Прогнозы на победителя в конкурсе Евровидение:

Последние букмекерские прогнозы появились на официальном сайте песенного конкурса Евровидение в начале мая. Место победителя, как и раньше, предсказывают Нидерландам. Страну представит исполнитель Дункан Лоренс с песней Arcade. Второе место тоже, как и раньше, предсказывают России, которую будет представлять Сергей Лазарев с песней Scream. Третью позицию пока занимает Швейцария – ее будет представлять Лука Анне с песней She Got. В первой десятке также расположились представители стран Италии, Швеции, Исландии, Кипра, Мальты, Греции и Норвегии.

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Букмекеры, Конкурс, Музыкальный конкурс, Евровидение, Евровидение 2019, Прогнозы букмекеров.
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