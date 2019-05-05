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Евровидение-2019 под угрозой срыва

Евровидение-2019 под угрозой срыва
15:58 Вс, 5 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости культуры: Главный музыкальный конкурс мира "Евровидение-2019" в Тель-Авиве может быть сорван.

Организация "ПИД" заявляет о намерении не допустить проведения в Тель-Авиве международного песенного конкурса "Евровидение", который должен начаться 14 мая. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Учитывая то, что делегации начали прибывать в субботу на песенный конкурс "Евровидение", который начнется через десять дней, организация Палестинский исламский джихад (ПИД) из сектора Газа пообещала сорвать это мероприятие в Израиле", - говорится в сообщении.

"Мы будем препятствовать врагу достичь успеха в организации любого фестиваля", - говорится в заявлении ПИД, обнародованном после того, как ВВС Израиля в ответ на ракетные обстрелы своей территории начали уничтожать десятки целей в секторе Газа.

Как сообщалось, из сектора Газа по Израилю было выпущено не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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Израильские военные нанесли ответные удары по 120 целям по всему сектору Газа.

По данным полиции, в результате обстрела ранения получили двое израильтян, повреждены жилые дома, десятки тысяч людей были вынуждены уехать в безопасную зону.

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Конкурс, Музыкальный конкурс, Евровидение, Евровидение 2019.
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