Music box: топ самых энергичных песен для пробежек

Новости культуры: Лучшие песни для успешного проведения кардио-тренировки.

Эти композиции добавят Вам мотивации и наполнят ваше тело энергией. Хорошей тренировки.

BLACKPINK - Kill This Love

LSD - Genius ft. Sia, Diplo, Labrinth

Naughty Boy - Runnin' (Lose It All) ft. Beyoncé, Arrow Benjamin

Kygo - Firestone ft. Conrad Sewell (Official Video)

Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz - Prayer In C

Calvin Harris - This Is What You Came For ft. Rihanna

will.i.am - #thatPOWER ft. Justin Bieber

3OH!3 - STARSTRUKK (Feat. Katy Perry)

Far East Movement - Turn Up The Love ft. Cover Drive

Martin Solveig & Dragonette - Hello

Sigma - Nobody To Love

Приятного прослушивания!