Богаче, чем сама королева Великобритании: шокирующие доходы музыкантов Queen

Новости культуры: Казалось бы, группа Queen после смерти легендарного вокалиста Фредди Меркьюри в 1991 году, потеряла немалый доход от концертов.

Однако, как оказалось состояния музыкантов превышают даже королевскую семью Великобритании.

По подсчетам издания The Sunday Times, общие состояния Брайана Мейя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, которые являются участниками Queen, составляют более 586,2 миллиона долларов. Такую ошеломляющую сумму музыкантам удалось получить благодаря выходу фильма "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), который завоевал 4 статуэтки Оскара.

Кроме этого, эксперты подсчитали, что доходы Queen вырастут до конца года еще на около 100 миллионов долларов. Такие показатели значительно превышают доходы королевской семьи, которые ежемесячно пополняют казну благодаря налогам британцев. По неофициальным данным, богатство Ее Величества Елизаветы II не превышает 487,4 миллиона долларов.

"Такой успешный год для трех участников рок-группы Queen означает, что они богаче, чем сама королева Великобритании", – констатировали в издании.