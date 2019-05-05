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Стадионный тур группы "Антитіла": сотрудничество с особым гостем - участником Евровидения

Стадионный тур группы "Антитіла": сотрудничество с особым гостем - участником Евровидения
17:49 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры: Популярная группа "Антитіла" уже с 25 мая начинает всеукраинский тур в поддержку альбома "Hello".

Однако музыканты решили ехать в турне не сами, а пригласили к сотрудничеству особого гостя – участника Евровидения-2019 от Украины MELOVIN.

По словам фронтмена Тараса Тополи, именно представители группы "Антитіла" были инициаторами неожиданного сотрудничества. На протяжении всего тура по городам Украины MELOVIN будет выступать с коллективом на одной сцене. Организаторы, да и сами артисты, убеждают, что такая коллаборация будет зрелищной.

"Почему MELOVIN? Потому что он самостоятельный, яркий и безусловно талантливый артист со своим характером в музыке и в стиле. У нас много похожего", – рассказал Тарас Тополя.

 
 
 
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⚡️MELOVIN - спеціальний музичний гість на усіх концертах туру HELLO!⚡️ Неочікувано? Для нас теж ⠀ «Чому MELOVIN? Тому що він самостійний, яскравий і безперечно талановитий артист зі своїм характером у музиці і у стилі. У нас багато схожого. Тож не запізнюйтеся на стадіони, і почуйте цього непересічного артиста наживо!», - ділиться соліст гурту Антитіла @tarastopolia . ⠀ «Пропозиція гурту Антитіла про співпрацю була неочікуваною для мене, але я, недовго думаючи, дав згоду. Заочно я давно знайомий з Тарасом, стежив за творчістю його колективу і радів з їхніх досягнень. У хлопців дуже чесна музика, це підкуповує. Багато разів чув схвальні висловлювання на мою адресу, він відчутно підтримував мене, коли я представляв Україну на «Євробаченні». ⠀ Чого я чекаю від туру? Чекаю, що якомога більше музикантів у нашій країні об'єднаються і будуть допомагати один одному. Ми з «Антитілами» зробимо це, вийшовши на одну сцену», - прокоментував @melovin_official . ⠀ Стадіонний тур «Hello», у підтримку шостого однойменного альбому, стане найвидовищнішим і наймасштабнішим туром в історії гурту «Антитіла» - і справа не лише у розмірах майданчиків. Спеціально для концертів готується live-шоу, сценографія та відео-ряд, який буде транслюватися великих екранах, які розташовані на унікальній сцені розміром з п‘ятиповерховий будинок. Сцена спроектована і створена спеціально для туру «Hello». ⠀ Наших глядачів чекатиме якісний живий звук та розширена музична програма ⠀ Залишилося ще 22 дні! Вітаємо усіх, хто відгадав. Скоро повідомимо, хто ці 13 перших людей, що відгадали. ⠀ #helloanyhtila #hellotour #melovin #MELOVIN #antytila #антитіла #antytila_official

Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

Свое участие в туре прокомментировал и участник Евровидения-2018 MELOVIN. Артист признался, что хотя предложение было довольно неожиданным, однако он его сразу же принял, чтобы с Тарасом Тополей стать примером для других звезд шоу-бизнеса.

"Предложение группы Антитіла о сотрудничестве было неожиданным для меня, но я, недолго думая, дал согласие. Заочно я давно знаком с Тарасом, следил за творчеством его коллектива и радовался их достижениям. У ребят очень честная музыка, это подкупает... Чего я жду от тура? Жду, что как можно больше музыкантов в нашей стране объединятся и будут помогать друг другу. Мы с "Антитілами" сделаем это, выйдя на одну сцену", – отметил MELOVIN.

 "Антитела" выпустили эмоциональный клип Hello (Видео)

Но это не все сюрпризы, которых могут ожидать поклонники группы "Антитіла" во время их тура "Hello". По словам организаторов, выступления станут самыми зрелищными и масштабными в истории коллектива. Для зрителей они готовят live-шоу, сценографию и видеоряд, который будет транслироваться на больших экранах. Не менее эффектной планируют сделать и сцену: ее размеры приравнивают к 5-этажному дому, а дизайн создан специально для этого тура.

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Группа, Музыкальная группа, Антитела, MELOVIN, Антитіла, Стадионный тур.
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