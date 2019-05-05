Стадионный тур группы "Антитіла": сотрудничество с особым гостем - участником Евровидения

Однако музыканты решили ехать в турне не сами, а пригласили к сотрудничеству особого гостя – участника Евровидения-2019 от Украины MELOVIN.
По словам фронтмена Тараса Тополи, именно представители группы "Антитіла" были инициаторами неожиданного сотрудничества. На протяжении всего тура по городам Украины MELOVIN будет выступать с коллективом на одной сцене. Организаторы, да и сами артисты, убеждают, что такая коллаборация будет зрелищной.
"Почему MELOVIN? Потому что он самостоятельный, яркий и безусловно талантливый артист со своим характером в музыке и в стиле. У нас много похожего", – рассказал Тарас Тополя.
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⚡️MELOVIN - спеціальний музичний гість на усіх концертах туру HELLO!⚡️ Неочікувано? Для нас теж ⠀ «Чому MELOVIN? Тому що він самостійний, яскравий і безперечно талановитий артист зі своїм характером у музиці і у стилі. У нас багато схожого. Тож не запізнюйтеся на стадіони, і почуйте цього непересічного артиста наживо!», - ділиться соліст гурту Антитіла @tarastopolia . ⠀ «Пропозиція гурту Антитіла про співпрацю була неочікуваною для мене, але я, недовго думаючи, дав згоду. Заочно я давно знайомий з Тарасом, стежив за творчістю його колективу і радів з їхніх досягнень. У хлопців дуже чесна музика, це підкуповує. Багато разів чув схвальні висловлювання на мою адресу, він відчутно підтримував мене, коли я представляв Україну на «Євробаченні». ⠀ Чого я чекаю від туру? Чекаю, що якомога більше музикантів у нашій країні об'єднаються і будуть допомагати один одному. Ми з «Антитілами» зробимо це, вийшовши на одну сцену», - прокоментував @melovin_official . ⠀ Стадіонний тур «Hello», у підтримку шостого однойменного альбому, стане найвидовищнішим і наймасштабнішим туром в історії гурту «Антитіла» - і справа не лише у розмірах майданчиків. Спеціально для концертів готується live-шоу, сценографія та відео-ряд, який буде транслюватися великих екранах, які розташовані на унікальній сцені розміром з п‘ятиповерховий будинок. Сцена спроектована і створена спеціально для туру «Hello». ⠀ Наших глядачів чекатиме якісний живий звук та розширена музична програма ⠀ Залишилося ще 22 дні! Вітаємо усіх, хто відгадав. Скоро повідомимо, хто ці 13 перших людей, що відгадали. ⠀ #helloanyhtila #hellotour #melovin #MELOVIN #antytila #антитіла #antytila_official
Свое участие в туре прокомментировал и участник Евровидения-2018 MELOVIN. Артист признался, что хотя предложение было довольно неожиданным, однако он его сразу же принял, чтобы с Тарасом Тополей стать примером для других звезд шоу-бизнеса.
"Предложение группы Антитіла о сотрудничестве было неожиданным для меня, но я, недолго думая, дал согласие. Заочно я давно знаком с Тарасом, следил за творчеством его коллектива и радовался их достижениям. У ребят очень честная музыка, это подкупает... Чего я жду от тура? Жду, что как можно больше музыкантов в нашей стране объединятся и будут помогать друг другу. Мы с "Антитілами" сделаем это, выйдя на одну сцену", – отметил MELOVIN.
Но это не все сюрпризы, которых могут ожидать поклонники группы "Антитіла" во время их тура "Hello". По словам организаторов, выступления станут самыми зрелищными и масштабными в истории коллектива. Для зрителей они готовят live-шоу, сценографию и видеоряд, который будет транслироваться на больших экранах. Не менее эффектной планируют сделать и сцену: ее размеры приравнивают к 5-этажному дому, а дизайн создан специально для этого тура.