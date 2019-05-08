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Перевоплощение: вокалистка группы Lama кардинально сменила образ ради клипа (Видео)

Перевоплощение: вокалистка группы Lama кардинально сменила образ ради клипа (Видео)
21:43 Ср, 8 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Наталья Дзенькив, которая является неизменной вокалисткой группы Lama, согласилась на довольно неожиданные изменения имиджа для нового клипа "Дым"

В эксклюзивном интервью для журналистов LifeStyle 24 Наталья Дзенькив призналась, что сторонники увидят ее совсем другой. Секреты нового клипа "Дым" артистка решила не раскрывать, однако намекнула, что эксперимент с внешностью сможет удивить зрителей.

"Я экспериментирую сейчас в песнях, музыке, образах, но в то же время возвращаюсь к тому, что уже было. Моментами мой стиль будет неизменным, поскольку это частью меня, но будут кадры, где я предстану кардинально другой, что сможет удивить зрителя. Не знаю , как это воспримется, но мне очень хотелось что-то изменить", – рассказывала Наталья Дзенькив.

 
 
 
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Друзi, такою ви мене ще точно не бачилиГотуємо для Вас нашу нову вiдеороботу. Скоро прем'єра! #lama #artist #singer #songwriter #style #clip #video #new #new2019 #дим #smoke #kyiv #ukraine

Допис, поширений Lama(Natalia Dzenkiv) (@lamaukraine)

Прошло чуть больше месяца после премьеры ритмичной песни "Дым", как группа Lama представила тизер к эффектному клипу. Как и обещала Наталья Дзенькив, в ролике она предстала в новом образе: звезда примерила белокурые волосы, изменившись до неузнаваемости. Кроме этого, в клипе снялся финалист проекта "Танцы со звездами" Максим Ежов, который выходил на паркет с Лесей Никитюк.

"Да, друзья, в клипе на песню "Дым" я блондинка! Когда мы зажигаем любовь, мир вокруг меняется, так почему бы не перевоплотиться? Никогда не сдерживайте себя", – написала Наталья Дзенькив к ролику.

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Согласно тизерам, новый клип меломаны смогут посмотреть уже 14 мая. Премьера ролика состоится на YouTube-канале группы Lama.

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Все по теме:

Образ, Певица, Лама, Украинская певица, Наталья Дзенькив.
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