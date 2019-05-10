Успей посмотреть первым: новый клип Артема Пивоварова "No.1" (Видео)

Новости культуры: 10 мая известный певец из Украины Артем Пивоваров презентовал клип нового хита "No.1".

"No.1" - это песня для мира и о мире! Эта песня о свободе, силе и единстве, о глобальном и простом. Новая песня Артема Пивоварова - это манифест быть уверенным в себе, и призыв к единству, это гимн сильной личности и космополитизму одновременно.

"Каждый раз, начиная утро или заканчивая вечер треком "No.1" я ловил себя на мысли, что он придавал мне сил на последующие свершения. Я рад, что могу поделиться именно такой музыкой. Мы создавали ее в студии Pivovarov Production, в перелетах и поездах. Она жила с нами достаточно долгий период, дабы обрести именно такую форму, пройдя этап создания от сложного к простому, отбросив все лишние слова и звуки. Мы верим в то, что у музыки нет формы или формулы, есть свобода! Свобода внутри! Свобода вокруг нас!" - рассказал о своей работе Артем Пивоваров.

Тарас Голубков, который стал режиссером видео, смог совместить национальности и личности в одно целое и приправить все атмосферой молодости и желанием жить одним днем.

Интересным фактом оказалось еще и то, что в модном клипе снялась 7-летняя дочь известного украинского радиоведущего и шоумена Анатолия Анатолича Алиса, а также телеведущий Канала "М1" Денис Христов.

Постановка клипа и звучание песни впечатлили не только поклонников Артема Пивоварова. Под новым хитом украинского певца в YouTube посыпались положительные комментарии: "Песня просто космос, клип волшебный! Слушаю раз 20 и совсем не надоедает. Артем, у тебя такая крутая музыка!!", "Крутость песни и клипа просто зашкаливает", "Самый лучший клип на самую лучшую песню", "Что не песня, то хит! Так держать! Действительно отличаешься от остальных".