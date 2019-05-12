Экс-вокалист культовой группы Oasis презентовал новый клип с украинским гопаком

Новости культуры: Сама стилистика видео напоминает о ранних 90-х и сочетается с ностальгической атмосферой.

Культовый британский исполнитель Ноэль Галлахер решил напомнить об украинской культуре в новом видео.

Экс-вокалист культовой группы Oasis, который после распада коллектива начал сольную карьеру, презентовал новый клип под названием Black Star Dancing. И одной из фишек видео стал украинский гопак.

В начале ролика двое танцоров из Брэдфордского клуба украинской диаспоры в Британии в национальных костюмах исполняют известный танец.

"Как еще лучше начать клип, как не с украинского казачьего братства с участием лучших танцоров Брэдфордса?", - так прокомментировал ролик Брэдфордский клуб украинской диаспоры в Британии на странице в Facebook.

К слову, брат Ноэля и экс-солист группы Oasis Лиам Галлахер стал третьим хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2019, который состоится в Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля. Похоже, что британцы действительно полюбили Украину.