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Music box: песни, которые больше всего искали в Shazam

Music box: песни, которые больше всего искали в Shazam
16:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости культуры: Предлагаем вашему вниманию топ песен, которые больше всего шазамили за всю историю существования этого сервиса.

Shazam - бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент (ранее был доступен только коммерческий проект и только для мобильных устройств в данный момент существует приложение для Mac OS, Windows 8, Windows RT).

Avicii - Wake Me Up

Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know

Passenger - Let Her Go

Major Lazer & DJ Snake - Lean On

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

Hozier - Take Me To Church

Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

OMI - Cheerleader (Felix Jaehn Remix)

John Legend - All of Me

Приятного прослушивания!

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Песни, Подборка, Плейлист, Shazam, Music box, Подборка музыки, Топ песен, Топ песен Shazam.
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