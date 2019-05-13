Music box: песни, которые больше всего искали в Shazam

Shazam - бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент (ранее был доступен только коммерческий проект и только для мобильных устройств в данный момент существует приложение для Mac OS, Windows 8, Windows RT).
Avicii - Wake Me Up
Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know
Passenger - Let Her Go
Major Lazer & DJ Snake - Lean On
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell
Hozier - Take Me To Church
Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne
OMI - Cheerleader (Felix Jaehn Remix)
John Legend - All of Me
Приятного прослушивания!