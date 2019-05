Music box: песни, которые больше всего искали в Shazam

Новости культуры: Предлагаем вашему вниманию топ песен, которые больше всего шазамили за всю историю существования этого сервиса.

Shazam - бесплатный кроссплатформенный проект, позволяющий пользователю определить, что за песня играет в данный момент (ранее был доступен только коммерческий проект и только для мобильных устройств в данный момент существует приложение для Mac OS, Windows 8, Windows RT).

Avicii - Wake Me Up

Gotye Feat. Kimbra - Somebody That I Used To Know

Passenger - Let Her Go

Major Lazer & DJ Snake - Lean On

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell

Hozier - Take Me To Church

Clean Bandit - Rather Be ft. Jess Glynne

OMI - Cheerleader (Felix Jaehn Remix)

John Legend - All of Me

Приятного прослушивания!