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Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса
Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса

Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса

Евровидение 2019: что известно о первом полуфинале конкурса
17:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Во вторник, 14 мая будет проходить первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019.

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал, где определится победитель Евровидения, – 18 мая. Украина в нынешнем песенном конкурсе не участвует.

Уже все страны-участницы выбрали своих представителей на Евровидение-2019. До конкурса в Тель-Авиве осталось меньше месяца.

В первом полуфинале Евровидения-2019 выступят 17 стран-участниц:

  • Словения: Зала Краль и Гашпер Шантл – Sebi
  • Белорусь: Зена – Like it
  • Черногория: D mol – Heaven
  • Кипр: Tamta – Replay
  • Сербия: Невена Божович – Kruna
  • Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)
  • Венгрия: Йоци Папаи – Az én apám
  • Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend
  • Финляндия: Даруде и Себастьян Рейман – Look Away
  • Естония: Виктор Крон – Storm
  • Португалия: Конан Осирис – Telemoveis
  • Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra
  • Грузия: Отар Немсадзе – Sul tsin iare
  • Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity
  • Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na
  • Греция: Кэтрин Дуска – Better Love
  • Бельгия: Элиот – Wake up

Все конкурсанты уже презентовали свои песни, с которыми представят свои страны на Евровидении. Предлагаем ознакомиться с ними.

Словения: Зал Краль и Гашпер Шантл – Sebi

Zala Kralj & Gašper Šantl – новый словенский дуэт, который объединился в 2017-м году. До встречи оба артиста были сосредоточены на развитии своей карьеры на музыкальной сцене Словении.

Беларусь: Зена – Like it

Зина Куприянович родилась 17 сентября 2002 года в Минске. Будучи молодой артисткой, певица получила множество наград, среди которых – первое место на детском конкурсе "Славянский базар" в Витебске 2014 года. В 2016 году Зена была голосом Моаны, главной героини в русской версии одноименного фильма Disney.

Черногория: D mol – Heaven

D mol – молодая черногорская вокальная группа из шести человек, которая сформировалась в частной музыкальной школе Daniel Alibabic. Наставником группы является Alibabic – бывший участник коллектива "No Name", а также представитель Черногории на Евровидении-2005 в Киеве.

Кипр: Tamta – Replay

Tamta родилась и выросла в Грузии. Она переехала в Грецию в возрасте 22 лет и приняла участие в телешоу "Греческий идол", заняв второе место. В настоящее время является одной из самых успешных и влиятельных исполнительниц в греческой поп-музыкальной индустрии, а также считается одной из лучших вокалисток Греции.

Сербия: Невена Божович – Kruna

Невена Божович будет представлять Сербию после победы в Нацотборе. Это не первый опыт участия в конкурсе – Невена заняла третье место на детском Евровидении-2007 и была участницей группы My 3, которая представляла Сербию на Евровидении-2013.

Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Все началось в октябре 2017 года, когда Depeche Mode опубликовали на своей официальной фан-странице интересную фолк-версию одного из своих главных хитов Enjoy the Silence, созданную четырьмя уникальными и талантливыми девушками из Щецина. Сегодня Tulia являются представительницами Польши на Евровидении-2019.

Венгрия: Йоци Папайи – Az én apám

Музыка всегда звучала в семье Йоци Папайи, поскольку его отец был руководителем Большого цыганского оркестра. В 4 года он выбрал тот же путь, что и Папайи-старший, когда впервые взял в руки гитару – инструмент, с которым с тех пор не расстается.

Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Lake Malawi – инди-поп-группа, основанная в 2013 году Альбертом Черны. Сначала Lake Malawi собирались реализоваться за пределами Чехии и весь репертуар группы был англоязычным. Группа уже знакома украинской публике, так как их приглашали выступать на украинском Нацотборе.

Финляндия: Даруде и Себастьян Рейман – Look Away

Даруде является одним из самых успешных финских артистов современной эпохи. В разгар трансового бума начала 2000-х годов Даруде, он же Вилле Виртанен, создал сингл "Песчаная буря". Этот трек стал одним из самых продаваемых танцевальных синглов в истории электронной танцевальной музыки.

Эстония: Виктор Крон – Storm

Виктор Крон родился в 1992 году в Швеции. Он вырос в музыкальной семье, его бабушка была певицей, а дедушка – скрипачом, но только когда родители купили ему первую гитару в возрасте 12 лет, он стал заниматься музыкой. В 14 лет начал петь и писать собственные песни, а когда ему было 18, получил возможность поехать в Соединенные Штаты, чтобы сочинять музыку в Теннесси, Нью-Йорке и в культовой студии Capitol Records в Лос-Анджелесе.

Португалия: Конан Осирис – Telemoveis

Конан Осирис – псевдоним 30-летнего Тиаго Миранды. Он родился в Лиссабоне 5 января, в тот же день, что и Хаяо Миядзаки – режиссер анимационного фильма "Конан – мальчик из будущего", которым вдохновился Тиаго. Вторая половина его псевдонима, Осирис, происходит от символа возрождения и воскрешения в египетской мифологии.

Исландия: Hatari – Hatrið mun sigra

Коллектив Hatari позиционирует себя как "антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ" и с гордостью представляет Исландию на Евровидении-2019.

Грузия: Отар Немсадзе – Sul tsin iare

Отар Немсадзе родился 18 июня 1989 года в городе Гори, расположенном в восточной части Грузии. В возрасте трех лет мама начала учить его пению, и, как видим, весьма успешно. В 2013-м году Отар участвовал в шоу "Голос страны" в команде Святослава Вакарчука.

Австралия: Кейт Миллер-Хейдке – Zero Gravity

Кейт Миллер-Хейдке – певица и автор песен, которая путешествует по мирам современной эстрады, фолка и оперы. Она выпустила четыре студийных альбома в Австралии, достигнув мультиплатинового статуса. Ее последний альбом O Vertigo дебютировал под номером четыре в австралийских чартах альбомов, побил рекорды австралийского краудфандинга и был номинирован на премию ARIA.

Сан-Марино: Серхат – Say Na Na Na

В этом году Серхат второй раз будет представлять Сан-Марино на Евровидении. Он является опытным певцом, автором песен, музыкальным продюсером, а также продюсером телевизионных шоу. Однако по образованию он стоматолог.

Греция: Кэтрин Дуска – Better Love

Кэтрин Дуска – греко-канадская певица и автор песен, которая сейчас проживает в Афинах. Ее известный дебютный альбом Embodiment был выпущен в 2016 году Minos EMI/Universal Records, а в 2018 году ее сингл Fire Away был выбран для официальной телевизионной рекламной кампании на канадском телевидении.

Бельгия: Элиот – Wake up

Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)

Элиот будет представлять свою страну на 64-м конкурсе Евровидения в Тель-Авиве. Его песня Wake Up была написана Пьером Дюмулиным. Пьер приложил руку к City Lights – меланхоличной поп-балладе в исполнении Бланш, которая заняла четвертое место на конкурсе Евровидение-2017.

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Конкурс, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песенный конкурс, Eurovision, Евровидение 2019, Eurovision 2019.
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