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Воскресенье, 12.05.2019
Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)
Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)
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Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)

Церемония открытия "Евровидение 2019": онлайн-трансляция (Видео)
21:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Сегодня, в Израиле стартовал международный песенный конкурс Евровидение (Eurovision 2019).

Сейчас проходит торжественная церемония открытия ежегодного конкурса "Евровидение 2019".

В этом году 64-й песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве.

Как сообщалась ранее, первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финал, в котором определится победитель "Евровидения 2019", – 18 мая.

В прошлом году победительницей стала израильтянка, Нетта Барзилай. Песенный конкурс проходил в Португалии.

На красной дорожке церемонии постепенно появляются все победители национальных отборов Евровидения 2019, а также участники прошлых годов. На церемонии появятся все участники Евровидения 2019 в Тель-Авиве, а это - 41 артист.

Событие проходит на большой сцене Израильского центра торговых ярмарок и выставок.

Евровидение 2019: в Сети появилось фото главной сцены конкурса в Тель-Авиве

Напомним, фаворитом среди букмекеров является исполнитель из Нидерландов Дункану Лоренсу. Также сообщалось, что ежегодный конкурс Евровидение 2019 был под угрозой срыва из-за возможных терактов.

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