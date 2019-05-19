"Евровидение 2019": лучшие моменты финала конкурса (Фото)

Мероприятие проходило в Израильском центре торговых ярмарок и выставок "Экспо". В песенном конкурсе "Евровидение 2019" победил представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". По прогнозам букмекеров исполнитель изначально был фаворитом "Евровидения 2019". В этом году девизом международного песенного конкурса стала фраза "Мечтай смело!". И ведь правда, смелости некоторых участников можно только позавидовать!