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Среда, 22.05.2019
"Евровидение 2019": лучшие моменты финала конкурса (Фото)
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"Евровидение 2019": лучшие моменты финала конкурса (Фото)

Мероприятие проходило в Израильском центре торговых ярмарок и выставок "Экспо". В песенном конкурсе "Евровидение 2019" победил представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней "Arcade". По прогнозам букмекеров исполнитель изначально был фаворитом "Евровидения 2019". В этом году девизом международного песенного конкурса стала фраза "Мечтай смело!". И ведь правда, смелости некоторых участников можно только позавидовать!
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16:10 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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