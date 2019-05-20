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"Правила не были нарушены": продюссер Дункана Лоуренса о скандале на Евровидении 2019

"Правила не были нарушены": продюссер Дункана Лоуренса о скандале на Евровидении 2019
13:49 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Евровидение 2019 завершилось грандиозным финалом, который состоялся в субботу, 18 мая, в израильском Тель-Авиве.

Победителем, как и предвещали букмекеры, стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако после оглашения результатов конкурса в сети появилась информация об их возможном аннулировании.

Сообщается, что Дункан Лоуренс нарушил главное правило песенного конкурса, выступив на нем с песней, которая была написана не менее двух лет назад и была опубликована в сети в 2017 году, в то время как главное правило состязания допускает лишь участие исполнителей с новым материалом.

Прояснить ситуацию взялся продюсер певца. Воутер Харди сообщил, что над песней Arcade, которая принесла ему победу на "Евровидении" Дункан Лоуренс работал около двух лет, и с тех пор, как Дункан исполнил ее впервые, она сильно видоизменилась.

"Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", – завил Харди.

Также продюсер подметил, что правила конкурса не были нарушены, а единоразовое исполнение трека вживую не считается официальным релизом.

Скандал на "Евровидении 2019": победитель нарушил главное правило конкурса

В итоге, Европейский вещательный союз решил, что победа певца из Нидерландов Дункана Лоуренса на "Евровидении-2019" отменена не будет. Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, комментируя ТАСС скандал, акцентировал, что, хоть победитель и исполнял принесшую ему победу песню ранее, это - считают эксперты Европейского вещательного союза - "не дало ему преимущества". Так что ни о каком аннулировании результатов смотра речь не идет.

"Нет, это не соответствует действительности", - заявил Гудман в ответ на соответствующий вопрос. Поясняя, что "ЕВС был в курсе того", что исполненная на конкурсе Лоуренсом песня Arcade была опубликована на YouTube еще в 2017 году. Но тогда "это не было официальным выпуском песни". И вплоть до последнего времени видеоролик композиции-призера "увидели лишь несколько сотен зрителей". Поэтому песня "Аркада" - "основываясь на предыдущих решениях" и по оценке Референтной группы - и была допущена к состязанию", - заключил Гудман.

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Скандал, Победитель, Евровидение, Аннулирование, Евровидение 2019, Дункан Лоуренс.
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