Скачать
Среда, 22.05.2019
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
Нардеп: изменения к закону о выборах будут готовить в течение ночи
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)
Популярные актеры, которые оказались не такими как все (Фото)

Mon Amour: певица MARUV презентовала очередной провокационный клип (Видео)

Mon Amour: певица MARUV презентовала очередной провокационный клип (Видео)
14:34 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Эпатажная украинская певица MARUV выпустила клип на новую песню, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.

Видео на песню Mon Amour опубликовано на YouTube-канале певицы.

Видеоработа выдержана в стиле MARUV - танцоры в откровенных нарядах, развязные движения, горячие провокационные танцы и страстные поцелуи. Сама артистка предстает в новом амплуа — короткостриженой блондинкой. 

На видео девушка предстает в специальной обуви для танца на пилоне и телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка. Также появляется в черном обтягивающем комбинезоне, обутая в пуанты.

Режиссером нового видео стала Яна Чаплыгина, которая также работала над клипом для песни "Siren Song".

"Тут без фастум-геля не обойтись...": MARUV на съемках нового клипа

Поклонники по-разному оценили новую работу певицы: одним клип понравился, другие назвали его "слабым". "Бледненько. И песня и клип слабые. Дебют был сильнее", "Вроде и зашло, но как то пресновато", "Клип смотреть скучно", "Это просто бомба", "Какая-то непонятная вакханалия на экране", "Шикарный клип", "Аню обожаю !!! Но тут ждала немного большего", "После клипа Bang вот это шаг назад...Песня топовая, видеоряд дешевый...", - пишут в комментариях под видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Видео, Диджей, Певица, Эпатаж, Видеоработа, MARUV, Анна Корсун, Mosimann.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь