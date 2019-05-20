Mon Amour: певица MARUV презентовала очередной провокационный клип (Видео)

Новости культуры: Эпатажная украинская певица MARUV выпустила клип на новую песню, которую она записала вместе со швейцарским диджеем Mosimann.

Видео на песню Mon Amour опубликовано на YouTube-канале певицы.

Видеоработа выдержана в стиле MARUV - танцоры в откровенных нарядах, развязные движения, горячие провокационные танцы и страстные поцелуи. Сама артистка предстает в новом амплуа — короткостриженой блондинкой.

На видео девушка предстает в специальной обуви для танца на пилоне и телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни. Пикантный образ дополнила кожаная куртка. Также появляется в черном обтягивающем комбинезоне, обутая в пуанты.

Режиссером нового видео стала Яна Чаплыгина, которая также работала над клипом для песни "Siren Song".

Поклонники по-разному оценили новую работу певицы: одним клип понравился, другие назвали его "слабым". "Бледненько. И песня и клип слабые. Дебют был сильнее", "Вроде и зашло, но как то пресновато", "Клип смотреть скучно", "Это просто бомба", "Какая-то непонятная вакханалия на экране", "Шикарный клип", "Аню обожаю !!! Но тут ждала немного большего", "После клипа Bang вот это шаг назад...Песня топовая, видеоряд дешевый...", - пишут в комментариях под видео.