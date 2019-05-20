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Дункан Лоуренс вернулся в Нидерланды: как встречали победителя "Евровидения 2019"

Дункан Лоуренс вернулся в Нидерланды: как встречали победителя "Евровидения 2019"
18:22 Пн, 20 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Финал песенного конкурса Евровидение-2019 прошел 18 мая в Тель-Авиве, на котором победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с песней Arcade.

По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 балла. После победы на Евровидении-2019 Дункан Лоренс уже вернулся в Нидерланды.

В амстердамском аэропорту Схипхол встречали певца поклонники, журналисты и бабушка Дункана. В интервью после объявления результатов в Израиле Лоренс заявил, что получение победы – это самое удивительное чувство, которое он когда-либо мог испытать.

"У меня нет слов, чтобы описать эту победу. Я могу посоветовать всем, что нужно верить и следовать своим мечтам, ведь мечты сбываются! Все было неожиданно. И в следующем году Евровидение пройдет в нашей стране! Да!", – заявил артист.

Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе

Что интересно, представитель Нидерландов на Евровидении-2019 сразу занял первое место в рейтингах букмекеров и стал фаворитом зрителей.

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