Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе

Новости культуры: Ну вот и отгремели все события международного музыкального конкурса. Конечно не обошлось и без сюрпризов.

Когда вся страна радовалась за победительницу национального отбора в Украине - MARUV, никто не ожидал, что буквально через пару дней все кардинально изменится.

Как оказалось, певица не будет представлять Украину в Израиле. К такому выводу пришли обе стороны, а именно сама певица и общественный вещатель в Украине (НОТУ). Дело в том, что после проведенных переговоров НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе. Из-за имеющихся признаков политизации (у певицы были запланированы гастрольные туры в России), общественный вещатель увидел в этом опасность эскалации раскола украинского общества. Хотя сама MARUV ранее говорила, что готова отказаться от гастролей в РФ в пользу участия на Евровидении-2019 в Израиле.

В итоге все пришло к тому, что Украина и вовсе отказалась участвовать в международном песенном конкурсе, который должен был пройти в стране победительницы "Евровидения -2019" Нетты Барзилай.

Несмотря на все скандалы и неурядицы, украинцам и причастным к нашей стране артистам, все же удалось отметится на одном из самых музыкальных мероприятий этого года.

Верка Сердючка

В первую очередь, стоить сказать огромное спасибо за яркое выступление Верки Сердючки и ее команде. Украинская певица приехала в Израиль в качестве приглашенной звезды и спела песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты Барзилай - Тоу.

Верка Сердючка отожгла на сцене "Евровидения-2019"

Костя Томильченко и Чингиз Мустафаев

Одним из самых запоминающих выступлений второго полуфинала конкурса стал представитель из Азербайджана Чингиз Мустафаев. Интересно, что постановкой номера певца занимался украинский танцор и хореограф Костя Томильченко, который в свое время входил в состав жюри украинского телепроекта "Танцуют все", транслировавшийся на канале СТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #eurovision2018 #евровидение2018 Публикация от Константин Томильченко (@konstantin_tomilchenko) 3 Фев 2019 в 3:20 PST

Украинский хореограф также занимался постановкой выступления Melovin на Евровидении 2018 года в Португалии

Изюминкой выступления стало использования роботов, которые "выжигали" сердце поющего Чингиза Мустафаева.

Что до Чингиза, то и здесь есть частица Украины - певец участвовал в украинском талант-шоу "Голос страны" в 2016 году. Он вышел в финал проекта, но победу не одержал.

Ото Немсадзе

Участник Евровидения от Грузии, Ото Немсадзе, также участвовал в украинском песенном проекте "Голос страны" в 2013 году, который стал подопечным Святослава Вакарчука. На одном из эфиров грузинский певец исполнил народную украинскую песню "Ой, чий то кінь стоїть". К сожалению, в финал песенного конкурса певец Ото не прошел.

Ксения Симонова

Победительница проекта "Україна має талант" Ксения Симонова помогала с постановкой выступление участницы от Молдовы Анны Одобеску, которая выступила с песней Stay. Во время исполнения молдавской певицы на заднем плане сцены отображалась "песочная" постановка талантливой Ксении. Анна в финал Евровидения не попала.

В свое время Симонова также помогала с постановкой для участницы Евровидения - Мики Ньютон.

Напомним также, что победителем "Евровидения-2019" в Израиле стал представитель от Нидерландом - Дункан Лоуренс с песней "Arcade". По прогнозам букмекеров исполнитель изначально был фаворитом Евровидения 2019.