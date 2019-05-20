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Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе

Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе
17:51 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Ну вот и отгремели все события международного музыкального конкурса. Конечно не обошлось и без сюрпризов.

Когда вся страна радовалась за победительницу национального отбора в Украине - MARUV, никто не ожидал, что буквально через пару дней все кардинально изменится.

Как оказалось, певица не будет представлять Украину в Израиле. К такому выводу пришли обе стороны, а именно сама певица и общественный вещатель в Украине (НОТУ). Дело в том, что после проведенных переговоров НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе. Из-за имеющихся признаков политизации (у певицы были запланированы гастрольные туры в России), общественный вещатель увидел в этом опасность эскалации раскола украинского общества. Хотя сама MARUV ранее говорила, что готова отказаться от гастролей в РФ в пользу участия на Евровидении-2019 в Израиле.

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В итоге все пришло к тому, что Украина и вовсе отказалась участвовать в международном песенном конкурсе, который должен был пройти в стране победительницы "Евровидения -2019" Нетты Барзилай.

Несмотря на все скандалы и неурядицы, украинцам и причастным к нашей стране артистам, все же удалось отметится на одном из самых музыкальных мероприятий этого года.

Верка Сердючка

В первую очередь, стоить сказать огромное спасибо за яркое выступление Верки Сердючки и ее команде. Украинская певица приехала в Израиль в качестве приглашенной звезды и спела песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты Барзилай - Тоу.

 
 
 
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Rehearsal backstage with darlings @nettabarzi and @conchitawurst . #eurovision2019 #myheritage

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Верка Сердючка отожгла на сцене "Евровидения-2019"

Костя Томильченко и Чингиз Мустафаев

Одним из самых запоминающих выступлений второго полуфинала конкурса стал представитель из Азербайджана Чингиз Мустафаев. Интересно, что постановкой номера певца занимался украинский танцор и хореограф Костя Томильченко, который в свое время входил в состав жюри украинского телепроекта "Танцуют все", транслировавшийся на канале СТБ.

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#eurovision2018 #евровидение2018

Публикация от Константин Томильченко (@konstantin_tomilchenko)

Украинский хореограф также занимался постановкой выступления Melovin на Евровидении 2018 года в Португалии

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Изюминкой выступления стало использования роботов, которые "выжигали" сердце поющего Чингиза Мустафаева.

 
 
 
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Here we are! Eurovision Grand Final! I’ll do my best on the stage tomorrow. Please do your best by #vote20 Let's dare to dream together!

Публикация от Chingiz Mustafayev (@chingizmustafayev)

Что до Чингиза, то и здесь есть частица Украины - певец участвовал в украинском талант-шоу "Голос страны" в 2016 году. Он вышел в финал проекта, но победу не одержал.

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Ото Немсадзе

Участник Евровидения от Грузии, Ото Немсадзе, также участвовал в украинском песенном проекте "Голос страны" в 2013 году, который стал подопечным Святослава Вакарчука. На одном из эфиров грузинский певец исполнил народную украинскую песню "Ой, чий то кінь стоїть". К сожалению, в финал песенного конкурса певец Ото не прошел.

 
 
 
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Who is your favorite country? #georgia #otonemsadze #music #eurovision #eurovision2019 #keepongoing

Публикация от Oto Nemsadze (@oto_nemsadze)

Ксения Симонова

Победительница проекта "Україна має талант" Ксения Симонова помогала с постановкой выступление участницы от Молдовы Анны Одобеску, которая выступила с песней Stay. Во время исполнения молдавской певицы на заднем плане сцены отображалась "песочная" постановка талантливой Ксении. Анна в финал Евровидения не попала.

В свое время Симонова также помогала с постановкой для участницы Евровидения - Мики Ньютон.

 
 
 
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A few moments from today @kseniya_simonova.official #eurovision2019 #moldova #annaodobescu #ksenyasimonova #stay #esc #firstrehearsal #israel #telaviv

Публикация от Anna Odobescu (@odobesco_anna)

"Правила не были нарушены": продюссер Дункана Лоуренса о скандале на Евровидении 2019

Напомним также, что победителем "Евровидения-2019" в Израиле стал представитель от Нидерландом - Дункан Лоуренс с песней "Arcade". По прогнозам букмекеров исполнитель изначально был фаворитом Евровидения 2019.

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Все по теме:

Украинцы, Верка Сердючка, Ото Немсадзе, Голос країни, Ксения Симонова, Костя Томильченко, Представитель Грузии, Евровидение 2019, Чингиз Мустафаев, Представитель Азербайджана, Победительница шоу "Україна має талант".
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