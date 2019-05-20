Наши на "Евровидении-2019": каким образом Украина все-таки отметилась на песенном конкурсе

Когда вся страна радовалась за победительницу национального отбора в Украине - MARUV, никто не ожидал, что буквально через пару дней все кардинально изменится.
Как оказалось, певица не будет представлять Украину в Израиле. К такому выводу пришли обе стороны, а именно сама певица и общественный вещатель в Украине (НОТУ). Дело в том, что после проведенных переговоров НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе. Из-за имеющихся признаков политизации (у певицы были запланированы гастрольные туры в России), общественный вещатель увидел в этом опасность эскалации раскола украинского общества. Хотя сама MARUV ранее говорила, что готова отказаться от гастролей в РФ в пользу участия на Евровидении-2019 в Израиле.
В итоге все пришло к тому, что Украина и вовсе отказалась участвовать в международном песенном конкурсе, который должен был пройти в стране победительницы "Евровидения -2019" Нетты Барзилай.
Несмотря на все скандалы и неурядицы, украинцам и причастным к нашей стране артистам, все же удалось отметится на одном из самых музыкальных мероприятий этого года.
Верка Сердючка
В первую очередь, стоить сказать огромное спасибо за яркое выступление Верки Сердючки и ее команде. Украинская певица приехала в Израиль в качестве приглашенной звезды и спела песню победительницы прошлогоднего Евровидения Нетты Барзилай - Тоу.
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Rehearsal backstage with darlings @nettabarzi and @conchitawurst . #eurovision2019 #myheritage
Верка Сердючка отожгла на сцене "Евровидения-2019"
Verka Serduchka performing @NettaBarzilai's Toy was everything!#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/i1nYAa8s1V
— Eurovision (@Eurovision) 18 мая 2019 г.
Костя Томильченко и Чингиз Мустафаев
Одним из самых запоминающих выступлений второго полуфинала конкурса стал представитель из Азербайджана Чингиз Мустафаев. Интересно, что постановкой номера певца занимался украинский танцор и хореограф Костя Томильченко, который в свое время входил в состав жюри украинского телепроекта "Танцуют все", транслировавшийся на канале СТБ.
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Украинский хореограф также занимался постановкой выступления Melovin на Евровидении 2018 года в Португалии
Изюминкой выступления стало использования роботов, которые "выжигали" сердце поющего Чингиза Мустафаева.
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Here we are! Eurovision Grand Final! I’ll do my best on the stage tomorrow. Please do your best by #vote20 Let's dare to dream together!
Что до Чингиза, то и здесь есть частица Украины - певец участвовал в украинском талант-шоу "Голос страны" в 2016 году. Он вышел в финал проекта, но победу не одержал.
Ото Немсадзе
Участник Евровидения от Грузии, Ото Немсадзе, также участвовал в украинском песенном проекте "Голос страны" в 2013 году, который стал подопечным Святослава Вакарчука. На одном из эфиров грузинский певец исполнил народную украинскую песню "Ой, чий то кінь стоїть". К сожалению, в финал песенного конкурса певец Ото не прошел.
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Who is your favorite country? #georgia #otonemsadze #music #eurovision #eurovision2019 #keepongoing
Ксения Симонова
Победительница проекта "Україна має талант" Ксения Симонова помогала с постановкой выступление участницы от Молдовы Анны Одобеску, которая выступила с песней Stay. Во время исполнения молдавской певицы на заднем плане сцены отображалась "песочная" постановка талантливой Ксении. Анна в финал Евровидения не попала.
В свое время Симонова также помогала с постановкой для участницы Евровидения - Мики Ньютон.
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A few moments from today @kseniya_simonova.official #eurovision2019 #moldova #annaodobescu #ksenyasimonova #stay #esc #firstrehearsal #israel #telaviv
Напомним также, что победителем "Евровидения-2019" в Израиле стал представитель от Нидерландом - Дункан Лоуренс с песней "Arcade". По прогнозам букмекеров исполнитель изначально был фаворитом Евровидения 2019.