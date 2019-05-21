Очередной скандал на Евровидении 2019: на организаторов подадут в суд

Новости культуры: Незадолго до финала Белоруссию отстранили в голосовании, но это не единственная причина скандала.

Продюсер Виктор Дробыш считает, что организаторы Евровидения 2019, нанесли урон отношениям РФ и Беларуси. Обычным людям и мне как физическому лицу, "который сегодня стал врагом русского народа".

Ранее Беларусь отстранили от голосования по причине нарушения регламента.Организаторы конкурса ввели санкции против Беларуси из-за утечки информации о голосовании национального жюри. Ближе к финалу они все же озвучили баллы, но не свои, а те которые организаторы посчитали нужным отдать странам-участницам.

Членов жюри из Беларуси, возмутила ситуация и они намерены судится с Европейским Вещательным Союзом.

Напомним, что по результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 балла. После победы на Евровидении-2019 Дункан Лоренс уже вернулся в Нидерланды. В амстердамском аэропорту Схипхол встречали певца поклонники, журналисты и бабушка Дункана. В интервью после объявления результатов в Израиле Лоренс заявил, что получение победы – это самое удивительное чувство, которое он когда-либо мог испытать.