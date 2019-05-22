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Концертный тур Дана Балана по Украине: график (Видео)

Концертный тур Дана Балана по Украине: график (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Гастроли охватят 11 городов Украины и стартуют с 24 мая в Черновцах.

Начинается всеукраинский концертный тур известного молдавского певца, обладателя Grammy и MTV Music Awards Дана Балана!

Специальной гостьей тура является львовская певица Оксана Муха, которая недавно победила в популярном телепроекте "Голос страны". Муха представляла именно команду звездного тренера Дана Балана.

Во вторник, 28 мая, Дан Балан зажжет во Львове на велотреке СКА. Концерты Дана Балана – это всегда всплеск настоящих эмоций, которыми харизматичный музыкант щедро делится со своими фанами. Не секрет, что певца считают уникальным артистом, ведь он не только вокалист, автор музыки и текстов для своих песен, но и продюсер.

Артист также известен как единственный музыкант из Молдовы, которого номинировали на знаменитую премию Grammy. Номинацию молдавский певец получил как соавтор суперхита Live Your Life, который исполнила Rihanna. Также у Балана есть награды от MTV Music Awards и Echo Awards.

График тура Дана Балана

  • 24 мая – Черновцы;
  • 25 мая – Ужгород;
  • 28 мая – Львов;
  • 29 мая – Житомир;
  • 31 мая – Бровары;
  • 2 июня – Чернигов;
  • 5 июня – Сумы;
  • 6 июня – Харьков;
  • 7 июня – Днепр;
  • 9 июня – Херсон;
  • 10 июня – Одесса.

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А начинался звездный творческий путь музыканта в начале 2000-ых с основания группы O-zone. Именно Дан Балан написал и спродюсировал хит Dragostea Din Tei (Numa Numa Song), который в более 30-ти странах мира держался на первых позициях чартов, разошелся тиражом более 12 миллионов копий и стал самым продаваемым синглом в Европе и Японии.

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Дан Балан, Молдавский певец, Тур по Украине, Оксана Муха, Даты выступлений.
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