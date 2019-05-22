Соблазнительный танец Дженнифер Лопес в новом видео "Medicine" (Видео)

Артистка презентовала видео на ремикс своего трека "Medicine". В ролике полуобнаженная Джей эротично танцует на пилоне, тряся своей подкачанной попкой. Некоторые из пользователей отметили, что клип получился слишком вульгарным, однако его уже посмотрело более 600 тысяч пользователей YouTube.