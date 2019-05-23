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Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
12:33 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Официальные результаты международного песенного конкурса были изменены из-за ошибки в подсчетах.

Финал "Евровидения-2019" закончился еще 20 мая (напомним, что победителем конкурса стал участник от Нидерландов - Дункан Лоуренс), но скандальные моменты не утихают.

Сначала победителя обвинили в нарушении главного правила международного конкурса. Дело в том, что Дункан Лоуренс, по мнению организаторов, выступил со своей старой песней. Видео с аналогичной песней в исполнении Лоуренса размещено еще в 2017 году на YouTube-канале. В одном из главных правил Евровидение говорится о том, что песня, исполняющая на конкурсе, должна быть новая и ранее не представлена.

После инцидента продюсер Лоуренса сообщил, что никто ничего не нарушал. Певец работал над песней более двух лет, и к конечному результату она сильно видоизменилась. "Мы прошли весь путь с Arcade... От разных темпов к совершенно другому ключу", - завил продюсер артиста Воутер Харди.

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Теперь организаторы обновили окончательные результаты голосования.

Напомним, что во время проведения конкурса были отменены результаты голосования членов жюри Беларуси. Оказалось, что Беларусь не придерживалась секретности голосования. Эта новость понесла за собой аннулирования баллов.

Из-за этого в финальные результаты общего голосования были внесены большие изменения, что понесло за собой кардинальные изменение в рейтинговой таблице финалистов.

Финальные результаты голосования "Евровидение-2019"

1. Нидерланды – 498 баллов

2. Италия – 472 балла

3. Россия – 370 баллов

4. Швейцария – 364 балла

5. Швеция – 334 балла

6. Норвегия – 331 балл

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7. Северная Македония – 305 баллов

8. Азербайджан – 302 балла

9. Австралия – 284 балла

10. Исландия – 232 балла

11. Чехия – 157 баллов

12. Дания – 120 баллов

13. Кипр – 109 баллов

14. Мальта – 107 баллов

15. Словения – 105 баллов

16. Франция – 105 баллов

17. Албания – 90 баллов

18. Сербия – 89 баллов

19. Сан-Марино – 77 баллов

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20. Эстония – 76 баллов

21. Греция – 74 балла

22. Испания – 54 балла

23. Израиль – 35 баллов

24. Беларусь – 31 балл

25. Германия – 24 балла

26. Великобритания – 11 баллов

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В официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU) говорится: "ЕВU может подтвердить, что в результате стандартной практики просмотра мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат. В знак уважения к артистам и членам EBU мы хотели бы скорректировать финальные результаты согласно правилам".

Самое главное, что тройка финалистов не изменилась.

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Финал конкурса, Евровидение 2019, Организаторы допустили ошибку.
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