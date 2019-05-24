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Марина Одольская презентовала свой новый сингл (Видео)

Марина Одольская презентовала свой новый сингл (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Украинская певица выпустила песню под названием "Znaки"

Украинская певица, которая начала свою карьеру во время программы "Территория А", решила снова вернуться на сцену

После долгих лет молчания, украинская певица Марина Одольская презентует сингл за синглом. Совсем недавно артистка презентовала трек "Небо", а уже сегодня меломаны получили еще один музыкальный подарок - украиноязычную песню Znaки.

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"Песню Znaки я написала очень быстро, сразу с первой ноты, с первого слова, на прогулке с детьми. Я много работаю и одновременно хочу быть хорошей мамой, поэтому очень трудно выкроить время для того, чтобы написать песню. Я гуляла с детьми и, пока они катались на качелях, я записала песню на диктофон. Дома я включила запись мужу, он сразу сыграл ее на гитаре. Все получилось на одном дыхании. Мы передали демку нашему аранжировщику Юлику и за очень короткий промежуток времени песня была готова. Надеюсь, моя песня проникнет в сердца людей и они долго будут ходить, напевая "Я пишу пишу пишу, знаки розділові…" - поделилась певица и автор песни Марина Одольская.

Кроме этого, артистка презентовала В видео на новый сингл Одольская предстала в контрастных полярных образах, которые свойственны всем женщинам. Внешне женщины бывают "белыми и пушистыми", а внутри одновременно - сильными и "железными" леди.

"Мы с командой придумали и реализовали идею, чтобы показать две сущности женщины, ее внутренний и внешний мир. Образ "хорошей" девочки я придумала сама и здесь трудно было перемудрить, так как это я на все 100%. А вот с образом “темной” девочки - внутренней сущности, мы долго думали как правильно это показать. Толчком для создания второго образа стал Инстаграм, где я нашла дизайнера, который делает красивые кожаные аксессуары. Именно с помощью этих аксессуаров мы и создали этот второй образ: женщины-вамп, сильной, которая любит командовать. Я думаю, что таких "белых и пушистых", внутри которых живет властная женщина, очень много в реальной жизни" - прокомментировала Одольская.

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Новая песня, Новое видео, Знаки, Украинская певица, Марина Одольская.
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