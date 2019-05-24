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TAYANNA и LAUD презентовали новый хит "Без тебе"

TAYANNA и LAUD презентовали новый хит "Без тебе"
15:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Стоит добавить, что это первая дуэтная работа певицы в творческой карьере.

Знаменитая украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) продлила творческий союз с другим, не менее известным певцом LAUD (Владислав Каращук). После случайной импровизации песни на одном из концертов артистки, менеджмент звезд решил выпустить первую совместную композицию "Без тебе", которая сейчас приобретает большую популярность в сети.

Премьера лирического хита состоялась 24 мая в прямом эфире "Завтрак с 1+1" и в радиоэфире NRJ Ukraine в 10:00, а уже потом его обнародовали на YouTube– канале TAYANNA. 

"Интимное музыкальное произведение", как это называют представители певицы, стало прекрасным дополнением будущего альбома TAYANNA. В нем рассказывается о гордости, которая мешает людям признаться в их чувствах, поэтому они остаются одни и спят одиноки в холодной постели. 

Премьера "Без тебе" – это логическое продолжение нашего творческого союза с LAUD. Мы начали импровизировать и это действительно переросло в настоящую магию. Ох, это волнующее ожидание, но уверена, эта красивая лирическая история обязательно найдет отклик в ваших сердцах,– откровенно сказала TAYANNA. 

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Сам же LAUD добавляет, что новый сингл не был бы таким особенным для каждого из них, если бы не их дружба продолжительностью в 10 лет.

"Мне всегда нравился ее голос, у нее очень яркий и выразительный тембр, мне всегда было интересно поработать вместе. Помню, на первой репетиции ее сольного концерта я взял гитару, и мы начали импровизировать, что переросло в настоящую магию. Надеюсь, слушателям песня "Без тебе" понравится также, как она нравится нам", – прокомментировал сотрудничество с артисткой LAUD.

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Все по теме:

Музыка, Песня, Песни, Хит, Новинки Музыки, TAYANNA, LAUD, Без тебе.
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