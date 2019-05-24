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Дебютный альбом "ПИНТЯ: Гори" от Alina Pash (Видео)

Дебютный альбом "ПИНТЯ: Гори" от Alina Pash (Видео)
22:41 Пт, 24 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Популярная украинская исполнительница Alina Pash (Алина Паш) из Закарпатья представила первую часть своего дебютного альбома.

По словам звезды, которая стала финалисткой шестого сезона вокального шоу "X-Фактор", в новых композициях альбома речь идет о закарпатском Робин Гуде – Пинте Храбром. Хотя он и не был хорошим парнем, но всегда боролся за добро, за что за его голову давали щедрую награду. В местном фольклоре также рассказывают, что ни одно оружие его не брало, а вот жизнь он завершил на 33 году жизни, когда его сдали "свои".

"Он был моим давним предком. Этот рассказ о нем. Этот альбом о моих корнях, истоках, родных местах. Ведь я родом из гор", – гордо отметила Alina Pash.

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В новый альбом вошли 10 песен, в которых тесно переплетаются истории из жизни Алины и мистического персонажа Пинти: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna. Музыкальный альбом уже доступен на музыкальных платформах Apple Music, Google Music, Spotify, Deezer и SoundCloud, а также на YouTube. Вторая часть альбома выйдет 14 июня 2019 года.

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Премьера, Альбом, Песня, Певица, Трек, Украинская певица, Alina Pash.
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