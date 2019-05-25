Дует On I Ona презентовали дебютный альбом

Новости культуры: Песни из альбома "Сторiз" – это больше чем треки. Это чувства на языке музыки.

On I Ona выпустили долгожданный дебютный альбом "Сторіз". Он состоит из 15 композиций: 10 песен, рассказывающих реальные истории о любви, и 5 ремиксов.

Одновременно с альбомом группа презентует новый сингл "Вода".

"Песня "Вода" – о выборе. Она о каждом из нас. Мы все такие разные, но в то же время все вправе сами определять, какими мы хотим быть, как жить. Эта песня о любви независимо от расы, вероисповедания, сексуальной ориентации и других признаков. Это о чувствах, которые преодолевают все границы, рушат все стены и условности, и мы очень хотим, чтобы этот месседж вы услышали первым из альбома", – делится Алексей Мартыненко.

Есть Ona, и ее поймет любая женщина, ведь у каждого своя история: от молодой девушки, которая пережила несчастную любовь, до зрелой и успешной леди. On рассказывает о мужской мудрости и боли утраты.