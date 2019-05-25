Тилль Линдеманн посвятил песню "DIAMANT" Светлане Лободе (Видео)

Последние полтора года ходят слухи о романе украинской певицы Светланы Лободы с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Пара неоднократно попадала вместе в объективы папарацци и выходила вместе в свет. Кроме того, они регулярно подогревают интерес к своим отношениям в социальных сетях.
Например, недавно Лобода похвасталась подарком от Линдеманна, назвав его свои любимым. Это лишь подтверждает догадки поклонников о любовной связи артистов.
Теперь ответный шаг сделал немецкий певец. На днях Rammstein презентовали свою новую песню под названием Diamant, что переводится как "бриллиант". В тексте говорится о любви к женщине неземной красоты, которая влюбила себя героя композиции.
"Ты так красива, так прекрасна,
Я хочу лишь тебя, всегда видеть только тебя.
Ты заставила мир вокруг меня померкнуть,
Я не могу отвести от тебя взгляд", - поет Линдеманн.
В Сети сразу пришли к выводу, что лирическая композиция посвящена не кому иному, как украинской красавице Лободе.
Сама Светлана с удовольствием поделилась треком на своей официальной странице в Instagram, прикрепив к аудио свою фотографию. На снимке она позирует с пустышкой во рту, на которой изображен фирменный логотип Rammstein.