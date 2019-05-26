Ошеломляющий старт тура: чем запомнится грандиозный концерт "Антитела" во Львове

Новости культуры: В субботу, 25 мая, начался масштабный стадионный тур группы "Антитела".

Это знаковый этап для коллектива, ведь впервые в истории эти музыканты собирают стадионы. Начали путешествие из особого города – Львова. Сцена, размером с 5-этажный дом, дизайн, live-шоу, сценография – это далеко не все, что ошеломило зрителей.

К грандиозному выступлению "Антитела" готовились почти 2 года, – убеждает фронтмен группы Тарас Тополя. И это действительно поражает, ведь музыканты продумали все: от качественного звучания песен и плей-листа до потрясающего освещения и видео, которые каждый раз вызывали восторг у десятков тысяч поклонников.

Позаботился коллектив и о творческих коллаборациях. Так, открывать грандиозный концертный тур с названием "Hello" взялась польская группа Chemia. Рок-коллектив хорошо знаком украинцам, ведь гитаристом там выступает Войцех Бальчун – экс-глава "Укрзализныци".

На сцене артисты отыграли около часа, не забыв спеть свою украиноязычную песню. В конце зажигательного выступления солист группы Марцин Кочот пообещал львовским сторонникам, что в следующий раз он удивит всех знанием нашего языка. Такие слова вызвали овации на стадионе "Львов Арена".

Продолжил грандиозный концерт певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров). От одного появления на сцене зажигательного одессита зрители взорвались овациями. Немало "меловинаторок" ожидали услышать известные хиты, особенно – "Under The Ladder". Именно с этой композицией MELOVIN выступил на Евровидении-2018. И хотя артист не получил призовое место, он вернулся в Украину триумфатором, а его песню напевали сотни тысяч людей. Поэтому известные аккорды поддержали зрители, которые в унисон с артистом спели трек.

Песни MELOVIN вызвали шквал эмоций у публики. Под его трек "С тобой, со мной, и хватит" стадион загорелся фонариками, а во время композиции "Wonder" все затаили дыхание от невероятного вокала певца.

Как и обещали участники группы "Антитела", их выступление началось без опозданий. Ровно в 20:45 солист коллектива Тарас Тополя вышел на сцену под громкие овации. Перед этим музыканты поздоровались с публикой с помощью виртуальной голограммы, что вызвало восторг у зрителей.

Выступление "Антитела" начали с общения со сторонниками. Тарас Тополя поблагодарил каждого, кто любит слушать их музыку и пришел на концерт. По его словам, Львов стал для них очень близким за время всей карьеры, именно поэтому они начали тур Hello из этого города. Поклонники смогли услышать как известные треки, такие как "TDME" и "Лови момент", так и малоизвестные хиты из нового альбома Hello.

Уже во время концерта Тарас Тополя не удержался от упоминания о заробитчанах, которые вынуждены покинуть свои дома, военных, которые защищают Украину на Востоке и всех украинцев, которые хотят лучшего для своего государства. Для них "Антитела" посвятили отдельные песни.

"Именно благодаря нашим военным на Востоке мы имеем возможность ходить на концерты сегодня. Спасибо, защитники Украины!", – отметил Тарас Тополя со сцены.

Кроме этого, на концерте "Антитела" презентовали новую песню, которая является кавером к треку "Symphony", которую исполняет певица Clean Bandit. Как признался Тарас Тополя журналистам LifeStyle 24, вскоре состоится премьера трека и яркого клипа к ней.

А вот трек "Верила" вызвал слезы счастья у многих женщин на стадионе. Перед выступлением солист группы "Антитела" поблагодарил их от имени всех мужчин за поддержку и веру, что дает силы на новые достижения.

"Верила", эта песня появилась не просто так. Рядом с нами плечо у плеча стоят наши возлюбленные, которые в самые трудные моменты нашей жизни, а их было много, верили в нас и продолжают это делать. Спасибо вам! И я от имени всех мужчин на этом стадионе говорю спасибо всем женщинам за то, что поддерживаете нас" , – растрогал Тарас Тополя.

Не забыл артист вспомнить имя Андрея Кузьменко. Его песню "Люди как корабли" в исполнении группы "Антитела" переслушивают десятки тысяч людей во всем мире. Перед выступлением Тарас Тополя признался, что именно творчество Кузьмы "Скрябина" повлияло на группу, поэтому он каждый раз с особым трепетом исполняет эту композицию.

Пожалуй, самый большой шквал аплодисментов на стадионе сорвала песня "TDME". Часть трека спели поклонники группы "Антитела", что приятно поразило Тараса Тополю. Он в унисон с сотнями людей допел ее до конца.

Невероятная атмосфера, море музыки и эмоций, аккорды, которые забыть невозможно, и слова, от которых кожа покрывается мурашками – таким было грандиозное открытие грандиозного тура "Hello" от группы "Антитела". Музыканты с легкостью покорили зрителей ритмичными треками, которые меломаны напевали еще долго после концерта.