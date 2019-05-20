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Следуй за пламенем: группа Rammstein везет огромную спичку в тур по Европе

Следуй за пламенем: группа Rammstein везет огромную спичку в тур по Европе
17:35 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Немецкая группа Rammstein отправляется в европейский тур в поддержку нового альбома.

В Twitter немецкой группы Rammstein появилась информация, что в рамках своего тура они провезут по городам Европы гигантскую декоративную спичку на специальном большегрузе. Зачем рокерам понадобился такой реквизит, пока остается секретом.

"Следуй за огнем! Поймайте грузовик Rammstein в его путешествии по Германии. Встречайте фанатов, слушайте альбом и выигрывайте билеты на концерты", - адресует призыв к своим поклонникам Rammstein.

Таким образом, многометровая спичка с весом в 1,5 тонны появится в следующих странах: в Австрии — в городе Вена, в Нидерландах — в Апелдорне, в Бельгии — в Брюсселе и Польше — в Катовице. Также не забыта и сама Германия, где коллектив посетит Берлин, Гамбург, Дармштадт, Дрезден и Мюнхен.

Возвращение легенд: Rammstein анонсировали две песни с нового альбома (Видео)

Возле спички могут встретиться поклонники группы, также будет возможность послушать новый альбом, и выиграть билеты на концерт.

Напомним, что накануне, 17 мая, группа Rammstein выпустила новый альбом, который ждали порядка десяти лет. Новый студийный альбом Rammstein, названный в честь группы и состоящий из 11 песен — первый за 10 лет. Для оформления его обложки была использована именно спичка.

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Музыка, Rammstein, Группа, Немецкая группа.
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