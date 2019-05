Следуй за пламенем: группа Rammstein везет огромную спичку в тур по Европе

В Twitter немецкой группы Rammstein появилась информация, что в рамках своего тура они провезут по городам Европы гигантскую декоративную спичку на специальном большегрузе. Зачем рокерам понадобился такой реквизит, пока остается секретом.

Tomorrow's the day – Rammstein are releasing their long awaited seventh studio album!

Follow the fire! Catch the Rammstein truck on its tour through Germany. Meet fans, listen to the album and win tickets for the stadium tour: https://t.co/HObee2h0O6#RAMMSTEINSTREICHHOLZ pic.twitter.com/vRJtRx2mSP

— Rammstein (@RSprachrohr) 16 мая 2019 г.