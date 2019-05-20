Следуй за пламенем: группа Rammstein везет огромную спичку в тур по Европе

Новости культуры: Немецкая группа Rammstein отправляется в европейский тур в поддержку нового альбома.

В Twitter немецкой группы Rammstein появилась информация, что в рамках своего тура они провезут по городам Европы гигантскую декоративную спичку на специальном большегрузе. Зачем рокерам понадобился такой реквизит, пока остается секретом.

Tomorrow's the day – Rammstein are releasing their long awaited seventh studio album! Follow the fire! Catch the Rammstein truck on its tour through Germany. Meet fans, listen to the album and win tickets for the stadium tour: https://t.co/HObee2h0O6#RAMMSTEINSTREICHHOLZ pic.twitter.com/vRJtRx2mSP — Rammstein (@RSprachrohr) 16 мая 2019 г.

"Следуй за огнем! Поймайте грузовик Rammstein в его путешествии по Германии. Встречайте фанатов, слушайте альбом и выигрывайте билеты на концерты", - адресует призыв к своим поклонникам Rammstein.

Таким образом, многометровая спичка с весом в 1,5 тонны появится в следующих странах: в Австрии — в городе Вена, в Нидерландах — в Апелдорне, в Бельгии — в Брюсселе и Польше — в Катовице. Также не забыта и сама Германия, где коллектив посетит Берлин, Гамбург, Дармштадт, Дрезден и Мюнхен.

Возле спички могут встретиться поклонники группы, также будет возможность послушать новый альбом, и выиграть билеты на концерт.

Напомним, что накануне, 17 мая, группа Rammstein выпустила новый альбом, который ждали порядка десяти лет. Новый студийный альбом Rammstein, названный в честь группы и состоящий из 11 песен — первый за 10 лет. Для оформления его обложки была использована именно спичка.