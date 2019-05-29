Популярный певец погиб в авиакатастрофе

Новости культуры: Известный бразильский певец и композитор Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе. Музыканту было всего 28 лет.

Диниз летел на частном самолете из Сальвадора в бразильский город Масейо, на день рождения своей девушки Каролин Калхейрос. Небольшой самолет рухнул в районе городка Порто-до-Мато.

Вместе с Габриэлем погибли оба пилота. Причина катастрофы расследуется.

Отмечается, что трагический инцидент произошел в понедельник, 27 мая.

Уроженец Бразилии Диниз наиболее известен своим хитом Paraquedas. Большой популярностью пользуется также его сингл Jenifer.

Габриэль начал сочинять музыку еще в школе, затем был солистом нескольких коллективов. В 2016 году Диниз ушел в сольное плавание, выпустив шесть студийных альбомов.