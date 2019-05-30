"Антитела" презентовали клип вместе с британской группой

Новости культуры: Они записали новую версию всемирно известной песни Symphony и сняли на нее клип.

Популярная украинская группа "Антитела" и британский коллектив Clean Bandit объединились для музыкального эксперимента.

Премьера видео состоялась 30 мая на YouTube-канале группы. "Антитела" своей аранжировкой добавили национального колорита, подключив украинские музыкальные инструменты, украинскую лирику в песню Clean Bandit.

Режиссером видеоряда выступил Юджин, по задумке которого действие в клипе разворачиваются на съемочной площадке.

"У нас была непростая задача, снять клип на песню Symphony, оригинал которой - мировой хит и на YouTube имеет 800 миллионов просмотров. Было около пяти идей из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки не свойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но, я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика", - отметил режиссер.