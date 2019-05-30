Скачать
Четверг, 30.05.2019
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Зеленский инициировал отставку Климкина, Полторака и Грицака
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Джошуа назвал идеальную дату для боя с Уайлдером
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников
Девушка с обложки: Надя Дорофеева в чулках поразила поклонников

"Антитела" презентовали клип вместе с британской группой

"Антитела" презентовали клип вместе с британской группой
13:37 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Они записали новую версию всемирно известной песни Symphony и сняли на нее клип.

Популярная украинская группа "Антитела" и британский коллектив Clean Bandit объединились для музыкального эксперимента. 

Премьера видео состоялась 30 мая на YouTube-канале группы. "Антитела" своей аранжировкой добавили национального колорита, подключив украинские музыкальные инструменты, украинскую лирику в песню Clean Bandit.

Режиссером видеоряда выступил Юджин, по задумке которого действие в клипе разворачиваются на съемочной площадке. 

Популярный украинский певец выпустил новый зажигательный трек (Видео)

"У нас была непростая задача, снять клип на песню Symphony, оригинал которой - мировой хит и на YouTube имеет 800 миллионов просмотров. Было около пяти идей из которых мы остановились на самых смелых. Такой стиль съемки не свойственный нашему шоу-бизнесу, у нас принято, чтобы все было в рамках "формата", клипы в том числе. Но, я всегда хотел показать зрителям, как выглядит процесс съемки глазами режиссера, и какой огромный труд целой команды людей стоит за созданием финального ролика", - отметил режиссер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Знаменитости, Песни, Новинки Музыки, Антитела, музыкальные группы, Группа Антитела, Symphony.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
02 Приметы и обряды на 30 мая – День святой Евдокии
03 Крушение военного вертолета: Зеленский поручил провести расследование трагедии
04 Гороскоп на сегодня, 30 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Зеркаль: Мы доказали, что РФ не имела никакого права задерживать наши суда и моряков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сезон &quot;тропиков&quot;: украинцам обещают дожди и жару до +33°
Сезон "тропиков": украинцам обещают дожди и жару до +33°
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
В Украине сократили расходы на выплату субсидий
ГБР начало расследование причин катастрофы в Ровненской области
ГБР начало расследовать крушение вертолета
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Королева Рания потрясла новым нарядом в детском музее Иордан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь