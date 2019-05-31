Berlin Music Video Awards: украино-белорусский клип получил "бронзу" (Видео)

Новости культуры: Украино-белорусский клип получил "бронзу" на престижном фестивале в Берлине.

Короткометражный фильм на песню "Хмарки" белорусской группы Shuma занял третье место на международном фестивале музыкального видео Berlin Music Video Awards в категории Best Narrative 2019. Над сценарием ленты работало украинское креативное агентство TABASCO. Об этом сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на Berlin Music Video Awards.

Клип посвящен родителям ЛГБТ-детей, которые поддерживают своих наследников, несмотря на неприятие общества. В основе сюжета - реальная история трансгендерной девушки Леры Шандеры из Минска.

"Этим клипом мы хотели поддержать всех людей, которые испытали и продолжают испытывать притеснения за свою инаковость. Мы хотим, чтобы родители не стеснялись и не отвергали своих детей, а наоборот - учились принимать и поддерживать их", - прокомментировала солистка группы Shuma Руся Шукюрова.

"Мы очень рады, что социальный проект украинского агентства получает такое высокое признание. Тема ЛГБТ и анти-буллинг, которую мы затронули вместе с Shuma, будет звучать, несмотря на цензуру и скрепы", - поделился креативный директор TABASCO Александр Смирнов.

Съемки клипа осуществила продакшн-студия Светланы Лягиной The Martini Shot. "Я рада, что с помощью музыки и кино нам удалось донести очень важный месседж всему миру!" - прокомментировала режиссер студии Анна Бурячкова.