Лучшая песня в истории человечества: кто возглавил рейтинг

Новости культуры: Портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг из 100 лучших музыкальных композиций всех времен.

При составлении рейтинга эксперты учитывали продажи композиций, появление песни в хит-параде Billboard, количество кавер-версий, а также популярность хита среди меломанов.

Так, самой лучшей песней стал сингл британской группы The Beatles - Yesterday. Мировой хит провел 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережил 665 кавер-версий с 1965 года. Автором песни Yesterday является Пол Маккартни.

Второе место занимает песня группы Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water. Композиция была записана в 1970 году. С тех пор вышло 400 каверов на нее. В Billboard Hot 100 сингл держался на протяжении 14 недель.

Тройку лидеров замыкает нашумевшая песня британской певицы Adele - Rolling In The Deep. Мир услышал сингл в 2010 году, и сразу получил положительную оценку музыкальных критиков. На композицию записано 84 кавера, и в хит параде держалась 65 недель.

The Beatles в данном рейтинге фигурируют не один раз. Их песня Hey Jude заняла четвертую позицию, а песня Let It Be разместилась на девятой позиции.

В первую десятку также вошли такие хиты: "Bad Romance" Леди Гаги, "All Of Me" американца Джона Ледженда, "(I Can’t Get No) Satisfaction" британцев The Rolling Stones, "Bohemian Rhapsody" группы Queen, а также композиция Ain't No Sunshine от Билла Уизерса.