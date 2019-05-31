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Украинские режиссеры создали волшебный номер для Джеймса Артура (Видео)

Украинские режиссеры создали волшебный номер для Джеймса Артура (Видео)
16:13 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости культуры: И это не номер, а настоящая экранизация сказки!

Режиссеров-постановщиков Наталью Лысенкову, Наталью Ровенскую и Марию Григоращенко, которые создали впечатляющие номера для рейтинговых развлекательных проектов канала 1+1 ("Танці з зірками", "Голос країни" и "Голос. Діти"), компания Freckled sky пригласила, чтобы подготовить перфоманс для выступления британского певца Джеймса Артура в прямом эфире популярного талант-шоу Британии "Britain's Got Talent".

Премьера песни перед аудиторией состоялась 29 мая в эфире канала ITV. Шоу смотрело более 9 миллионов британцев.

"Для Джеймса нам удалось создать лирическую историю-фэнтези с помощью проекции на голографической сетке и нестандартных режиссерских решений, которые максимально интересно показали и вовлекли артиста в перфоманс. Это экранизация его мечтательной премьерной песни "Falling Like The Stars" похожа на сказку, что оживает перед телезрителями. Ночное небо, романтический танец двух влюбленных, которые появились на сцене словно падающие звезды - все это максимально погружает зрителя в эмоциональную песню. Все репетиции проходили в Киеве. С Джеймсом Артуром у нас было две репетиции в Лондоне, накануне эфира и непосредственно в день выступления со всей съемочной командой проекта", - рассказали постановщики.

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В свою очередь продюсер артиста Гериет Каддерфорд рассказала, что сотрудничать с украинками они решили сразу, как увидели номер, который подготовили TRI. Direction (компания, которую недавно основали украинские режиссеры-постановщики) совместно с компанией Freckled Sky и Front Pictures для Pink на Brit Awards этого года.

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Британец, Britain's Got Talent, Джеймс Артур, Режиссер-постановщик, Британский певец, James Arthur, Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская, Мария Григоращенко, Талант-шоу Британии.
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