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Большой эксперимент: Gena VITER и Полиграф ШарикOFF спели в дуэте

Большой эксперимент: Gena VITER и Полиграф ШарикOFF спели в дуэте
12:14 Сегодня Телеграф Фото: коллаж

Новости культуры: Поп-певец Gena VITER и рэпер Полиграф ШарикOFF готовят творческую коллаборацию.

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" артисты рассказали, как возникла идея дуэта и чего ожидать от известных мужчин. Для Геннадия дуэт с рэп исполнителем большой эксперимент, так как они очень разные. 

"Песне "Черный бумер" сегодня уже 15 лет. Перед большим сольным концертом Полиграфа, который состоится осенью в Октябрьском дворце, конечно, Серега ищет какие-то интересные перформансы – поэтому предложил мне спеть дуэтом. " - говорит Gena VITER. Также, Серега добавил, что напишет такую песню, от которой тот не сможет отказаться. 

Песня неожиданного дуэта получила название "Позитив".

Режиссером клипа стала Елена Винярская. Она рассказала немного о новой видеоработе. "У нас будет прекрасная история о том, как люди ловят кайф" - поделилась Елена.  В клипе будет много интересного: кто-то будет кормить игуан, кто-то – ласкать смешных собак породы корги, кто-то – жечь деньги и жарить на них сосиски. 

 Gena VITER презентовал новую песню

По сюжету, Полиграф ШарикOFF и Gena VITER будут бороться за внимание эффектной брюнетки. Главная героиня клипа - Виктория Козлова, совладелица модных бутиков и дизайнер. Девушка часто помогает Геннадию с выбором одежды.

Дату премьеры звезды не разглашают.  

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Все по теме:

Музыка, Песня, Дуэт, Серега, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF.
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