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MAD HEADS "УкраїнСКА" выпустили летний зажигательный трек (Видео)

MAD HEADS "УкраїнСКА" выпустили летний зажигательный трек (Видео)
16:08 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости культуры: Музыканты презентовали дебютный сингл нового проекта группы MAD HEADS "УкраїнСКА" под названием "А Я Є".

MAD HEADS "УкраїнСКА" – новый проект группы MAD HEADS созданный в сентябре 2018 года. Это народные и авторские песни в драйвовом формате СКА-панка.  Идея этого проекта родилась давно, но вот осуществляться начала только в прошлом году, когда в группу пришел молодой и талантливый вокалист и композитор Михаил Безушко.

Михаил Безушко обладает уникальным тембром голоса и огромной харизмой, которые не могут не очаровать и влюбить в творчество MAD HEADS.

Первой песней нового проекта "УкраїнСКА" стала зажигательная композиция "А Я Є". Музыканты уверены: песня заставит танцевать и подпевать каждого. И это так: трек очень легкий и заряжает летним настроением с первых нот. После первого прослушивания уже хочется подпевать. Наверняка такой и должна быть настоящая летняя песня.

По словам автора, Михаила Безушка, песня была написана довольно быстро и легко, именно такой и получился трек.

Каждый раз, каждая песня пишется по-разному: могу часами, днями сидеть, чтобы подобрать ту или иную фразу, чтобы полностью передать главный замысел песни. А песня "А Я Є" написалась легко и на одном дыхании, поэтому хочу, чтобы именно эта легкость передавалась слушателям при ее прослушивании" – говорит вокалист группы MAD HEADS "УкраїнСКА" Михаил Безушко.

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Также, еще одним месседжем, который артисты хотят донести до слушателей песней "А Я Є", есть позитив. "Старайтесь находить его во всем, положительно реагируйте на негатив и тогда сама негативная ситуация вам будет казаться вообще не проблемой", – советует Михаил.

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Музыка, Сингл, Трек, Mad Heads, летний трек, MAD HEADS УкраїнСКА, УкраїнСКА, Михаил Безушко.
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